К касту нового фильма Кристофера Нолана присоединилась еще одна звезда

Шарлиз Терон официально стала частью актерского состава нового проекта Кристофера Нолана, запланированного к выходу в июле 2026 года. После громкого успеха "Оппенгеймера" режиссер снова сотрудничает со студией Universal, которая возьмет на себя дистрибуцию фильма.

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Проект уже привлек внимание благодаря участию многих голливудских звезд первого эшелона. В актерский состав, кроме Терон, вошли Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендая, Роберт Паттинсон, Люпита Нионго и Энн Хэтэуэй.

Источники The Hollywood Reporter утверждают, что основные роли исполнят Дэймон, Холланд, Хэтэуэй и Паттинсон, тогда как Зендая и Нионго сыграют второстепенных персонажей. В то же время, Universal Pictures отказалась комментировать детали кастинга.

Сценарий к фильму написал сам Нолан, также выступающий продюсером вместе с женой Эммой Томас через их компанию Syncopy. Как и в случае с предыдущими работами режиссера, сюжет остается в строжайшей тайне, что лишь подогревает интерес к проекту.

Этот фильм станет второй совместной работой Нолана из Universal после "Оппенгеймера", заработавшего более 976 миллионов долларов в мировом прокате и получившего премию "Оскар" за лучший фильм. Сотрудничество с Universal началось после разрыва Нолана из Warner Bros. в 2020 году, что стало одним из самых громких событий в индустрии.

Шарлиз Терон, которая в последнее время снималась в "Форсаже X" и "Старой гвардии", в очередной раз подтверждает свой статус востребованной актрисы. Ее участие в проекте Нолана придаст ленте еще большее значение и заинтересованности зрителей.

Интересно, что предыдущий проект Нолана, "Оппенгеймер", изначально был выставлен на аукцион, но новый фильм попал в Universal без конкурсов. Это свидетельствует о крепких творческих связях между режиссером и студией.

Некоторые аналитики считают, что новый проект может превзойти "Оппенгеймер" как в кассовых сборах, так и в престижности наград. Особенно учитывая масштабный актерский состав и доверие, которое Universal выражает Нолану.

Остается лишь ждать официальных подробностей по поводу сюжета, который, по традиции режиссера, обещает стать чем-то особенным. Известно, что дата премьеры установлена на 17 июля 2026 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в новом фильме Кристофера Нолана сыграет звезда "вампирской саги".

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