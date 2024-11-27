Подойдет для романтического отпуска: назван самый дружелюбный город Европы

Зимой хочется особого уюта и тепла. Один европейский город был признан самым дружелюбным на континенте, что делает его идеальным местом для отдыха на выходных или романтического отпуска.

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Столица Швеции возглавила рейтинг Condé Nast Traveller. В категории Readers Choice Awards 2024 Стокгольм получил награду как город, где живут вежливые и жизнерадостные люди. Детали рассказало издание Express.

"Шведы открыты, вежливы и жизнерадостны, поэтому титул Стокгольма как самого дружелюбного европейского города вполне заслужен", – говорится в статье Condé Nast Traveller.

И вспоминая, насколько жители города серьезно относятся к комфорту и уюту, эксперты рассказали о традиции "fika", что буквально означает "кперерыв на кофе", но представляет более важность традиции общения, чем самые горячие напитки.

Этот потрясающий город расположен на 14 островах, что делает его достаточно уникальным направлением для отдыха. Путешественники могут исследовать каждый из островов и наслаждаться обзорными экскурсиями на лодке.

Среди туристических достопримечательностей – Королевский дворец, официальная королевская резиденция шведского монарха, ныне короля Карла XVI Густава, хотя он и его супруга, королева Сильвия, обычно проживают в своей частной резиденции, дворце Дротнингхольм.

Дворец расположен в Гамла Стане, историческом Старом городе Стокгольма и центральном острове. Прямо за мостом находится небольшой остров Риддархольмен, где посетители могут увидеть знаменитую церковь Риддархольм, единственную в городе, сохранившуюся со времен средневековья.

Есть много вариантов для любителей истории. Например, в музее Ваза демонстрируется перекинувшийся и затонувший в 1628 году военный корабль, а в Историческом музее хранятся артефакты викингов и средневековые экспонаты.

Туристам также стоит посетить Gamla Filmstaden, шведский ответ Голливуда, где можно заглянуть в то время, когда Швеция была в авангарде киноиндустрии.

Рейтинг самых дружелюбных городов

В топ-10 комфортных и дружелюбных городов, которые подойдут для романтического путешествия, вошли:

Стокгольм, Швеция Будапешт, Венгрия Валенсия, Испания Вена, Австрия Берлин, Германия Пальма-де-Майорка, Испания Копенгаген, Дания Лиссабон, Португалия Милан, Италия Неаполь, Италия.

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