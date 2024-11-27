Становится все более жутко: вышел новый трейлер 'Игры в кальмара-2'

Долгожданный второй сезон сериала Netflix "Игра в кальмара" наконец-то получил полноценный трейлер. Продолжение истории игрока 456 выйдет на платформе уже 26 декабря, и в ролике можно узнать кое-что о приключениях, которые его ждут.

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Трейлер второго сезона южнокорейского сериала-сенсации был опубликован на официальных каналах Netflix в соцсетях. Он раскрывает ужасающие новые испытания, которые пройдут герои в красочных интерьерах игры на выживание.

Действие второго сезона происходит через три года после того, как игрок 456 одерживает свою победу. Ги Хун отказывается от идеи переехать со своим выигрышем в США. Более того, он решает пройти этот путь снова и еще раз оказывается среди сотен людей, которые отчаянно пытаются выиграть 45,6 миллиарда вон хотя бы и ценой собственной жизни.

В трейлере можно увидеть, что главный герой на этот раз попытается спасти как можно больше жаждущих денег игроков и положить конец самой игре. Среди его соперников на этот раз будут мать с сыном. Однако сможет ли он переломить человеческую натуру, склонную верить в легкую наживу?

К роли Ги Хуна во втором сезоне вернется лауреат Эмми Ли Чон Че. Также зритель снова встретится с Ли Бен Хоком, который сыграет таинственного фронтмена игры. В касте также заявлен Ви Ха Чжун – его герой-полицейский в первом сезоне скрывался среди персонала игры, чтобы найти своего пропавшего брата. Написал и поставил вторую часть автор оригинального шоу Хван Дон Хек.

Первый сезон "Игры в кальмарах" стал настоящим прорывом на Netflix. Несмотря на отсутствие промо, он быстро завоевал внимание зрителей, вошел в список самых успешных проектов платформы, был номинирован на 17 "Эмми" и выиграл шесть, в том числе "Лучший актер", "Лучший режиссер" и несколько статуэток за трюки и визуальные эффекты. Эстетика, созданная авторами шоу, сильно повлияла на популярную культуру – знаки и костюмы из "Игры в кальмара" начали повторять, в частности, в костюмах на Хэллоуин, а по мотивам самой игры Netflix выпустил реалити-шоу.

Ранее было объявлено, что "Игра в кальмара" вернется также и на третий сезон, который станет последним. Премьера первой части прошла в 2021 году. На сегодняшний день она насчитывает 2,2 миллиарда часов просмотра, что соответствует аудитории в около 265 миллионов зрителей.

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