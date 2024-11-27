Не только Джеймс Бонд: лучшие фильмы о шпионах

Интриги, вызовы, перестрелки, погони, невероятные приключения – это все о жанре шпионских фильмов. Ленты об агентах, которые ведут двойную жизнь, раскрывают заговоры и спасают страны, обычно полны напряжения и неожиданных сюжетных поворотов.

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Говоря об этой категории, прежде всего приходит в голову культовый Джеймс Бонд. OBOZ.UA публикует подборку интересных фильмов, позволяющих заглянуть за кулисы тайных заговоров и пережить незабываемые приключения.

Kingsman: Золотое кольцо

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Мэттью Вон.

Актеры: Терон Эджертон, Колин Ферт, Голли Берри, Ченнинг Татум, Джулианна Мур.

Очаровательный подросток Эггси получил возможность присоединиться к секретной организации благодаря старому другу своего отца. Юноша сразу проявил себя лучше и спас мир от коварных планов злодея Валентайна. Эггси стал полноправным членом тайного клуба. Во второй части Kingsman Эггси оказался в очень опасном положении, ведь штаб-квартира агентства уничтожена загадочной преступной организацией.

Атомная блондинка

Страна: США, Германия, Швеция, Венгрия.

Режиссер: Дэвид Литч.

Актеры: Шарлиз Терон, Джеймс МакЭвой, София Бутелла, Билл Скарсгард.

Агент Лоррейн Бротон не только невероятно красива, но и очень проницательна и хитра. Ее высоко ценят в Секретной разведывательной службе. Она успешно выполняет миссии, которые проваливали опытные шпионы. У Лоррейн новая задача – она должна поехать в командировку в Берлин в поисках важнейшего документа. События в Германии станут подлинным испытанием.

Мистер и миссис Смит

Страна: США.

Режиссер: Даг Лайман.

Актеры: Брэд Питт, Анджелина Джоли, Винс Вон, Адам Броуди, Кэри Вашингтон.

Культовая лента рассказывает об обычной (на первый взгляд) семейной паре Джона и Джейн Смит. Они давно замужем и досконально знают друг друга. Однако страсть в прошлом, жизнь вошла в рутину и сейчас супругам очень скучно вместе. Вдруг оказывается, что Джон и Джейн ведут двойную жизнь. Они – первоклассные наемные убийцы и лучшие в своей области. Правду приходится скрывать до тех пор, пока мистер и миссис Смит не соглашаются выполнить задачи для конкурирующих между собой организаций. Их инкогнито раскрыто и теперь им нужно ликвидировать друг друга...

Дети шпионов

Страна: США.

Режиссер: Роберт Родригес.

Актеры: Антонио Бандерас, Карла Гуджино, Алекса Вега, Дэрил Сабара.

Когда-то шпионы Грегорио и Ингрид были заклятыми врагами, но во время очередной задачи влюбились друг в друга. После свадьбы супруги хотят посвятить себя семейным заботам и воспитанию детей, поэтому оставляют темное шпионское прошлое. Но много лет спустя Грегорио и Ингрид придется снова вступить в шпионскую игру. Все идет не по плану – их похищают, а их детям Кармен и Джуни приходится взять на себя роль спасателей.

Код "Черная канарейка"

Страна: Великобритания, США, Хорватия.

В главных ролях: Кейт Бекинсейл, Руперт Фрэнд, Бен Майлз, Саффрон Берроуз, Майкл Брэндон.

Режиссер: Пьер Морель.

Пьера Мореля уже считают мастером шпионского жанра ("Заложница", "Фрилансер"). По сюжету опытная шпионка Эйвери Грейвс (Кейт Бекинсейл) предстает перед нелегким выбором – спасти своего мужа и предать страну, передав тайную информацию преступникам, или пренебречь личным счастьем ради государственных интересов.

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