На живописном европейском острове назвали место, которого следует избегать в 2025 году.

Живописная Сицилия является одним из любимых направлений для отдыха в Европе. Однако один из ее городов попал в список самых плохих локаций, куда точно не стоит отправляться в 2025 году.

Как пишет издание Express, Агриндженто оказалось в рейтинге Go and No Lists журнала Fodor's Travel 2025. Причем в части No, содержащей антирекомендации.

С одной стороны, город был выбран культурной столицей Италии в 2025 году. И это должно привлечь к нему немало туристов. С другой – в регионе наблюдается серьезный водный кризис. Если увеличить нагрузку на систему водоснабжения, это может привести к необратимым последствиям для местной экосистемы и культурного наследия.

Агридженто расположено на вершине холма на юго-западном побережье Сицилии. Доставка сюда воды не новая проблема для местных жителей. Ее подвозят в цистернах. Однако сочетание изменения климата и засухи сделало ситуацию с водоснабжением критической.

Особенно трудно решать проблему небольшим гостиницам и гостевым домам. Некоторые из них ограничивают бронирование в августе из-за опасений, что не смогут обеспечить посетителям желаемый уровень комфорта. В то время как большие гостиницы могут покупать воду с материка, у небольших заведений нет возможностей для ее хранения или соответствующих финансовых ресурсов.

Более того, в летнюю жару в Агрижденто закрываются некоторые магазины. А домохозяйства запасают воду для технических и бытовых нужд.

В водном кризисе в Агридженто обвиняют сочетание факторов. Подземная система акведуков города стареет и протекает. Она не справляется с поставкой необходимого количества воды. Также местные жители обвиняют власти муниципалитета, которые не прилагают достаточно усилий для улучшения ситуации.

Несмотря на начавшиеся еще в 2011 году обсуждения модернизации водопроводной сети, прогресса в этой сфере до сих пор нет. Для решения проблемы итальянское правительство выделило 20 миллионов евро на закупку цистерн для воды и копание новых скважин на Сицилии, но по состоянию на июль было завершено всего 17% запланированных работ.

Засуха также угрожает историческим и культурным объектам города, включая Долину храмов. Это один из самых выдающихся образцов древнегреческого искусства и архитектуры Великой Греции и одна из главных достопримечательностей Сицилии. В 2023 году Долину храмов в Агридженто посетили миллион туристов. Но Джузеппе Аббате, профессор городского планирования в Университете Палермо, говорит, что засуха угрожает "прекрасному сельскохозяйственному ландшафту", в который она вписана.

В феврале власти объявили "кризисное и чрезвычайное положение с водой" в Агридженто. Оно будет действовать до конца года. Аббате утверждает, что ситуация грозит сорвать для города все мероприятия и события, посвященные его статусу культурной столицы в 2025 году.

Города по всей Италии переживают сильные засухи, но ситуация на Сицилии является одной из самых плохих. Итальянский национальный институт охраны окружающей среды и исследований присвоил ей самый высокий уровень опасности. Летом 2024 года региональный президент Сицилии Ренато Скифани заявил, что потери острова от неурожая, пустых водохранилищ и падежа скота уже превысили один миллиард долларов — и это без учета потерь туристической отрасли.

