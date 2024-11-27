Какой праздник отмечают 27 ноября: все об этом дне

По новому церковному календарю в Украине 27 ноября православные вспоминают о святом великомученике Иакове Персиянине и святом преподобном Палладии. Это день воспоминания о необычайном мужестве и стойкости веры, продемонстрированном Иаковом, который испытал страшные мучения, но не отказался от христианства.

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Иаков происходил из Персии и занимал высокое положение при дворе царя Исдигерда. Сначала, обольщенный почестями, он отступил от веры, но впоследствии, после наставлений матери и жены, осознал свой грех и вернулся в христианство. Он публично признал свою веру перед царем, за что был приговорен к жестоким мучениям.

Царь приказал постепенно отрезать святому пальцы рук и ног, чтобы заставить его отречься от Христа. Иаков мужественно выдержал каждое из этих мучений, воспринимая страдания как путь к вечной жизни. Его слова во время пыток свидетельствовали о глубокой вере в Бога и надежде на небесную награду.

Во время казни Иаков молился и прославлял Бога. Он сравнивал свои страдания с обрезкой лозы, которая приносит плоды после испытаний. Его пример убедительно показал силу веры перед лицом смерти.

Жизнь Иакова стала свидетельством подлинной преданности Христу. Церковь вспоминает его подвиг в качестве примера самопожертвования и верности, что вдохновляет верующих не бояться трудностей в своем христианском пути.

Преподобный Палладий отшельник жил в конце IV века. Он известен своим аскетическим образом жизни, глубокой верой и многочисленными чудесами, которые ему приписывали современники. Палладий подвизался в одной из пустынных келий близ Антиохии Сирийской, ведя жизнь одиночества и молитвы.

У него был дар чудотворения. По преданию, однажды он нашел тело убитого купца под своей дверью. Его убили грабители и подбросили тело под дверь дома, где жил Палладий. Когда его начали обвинять в убийстве купца, отшельник помолился и воскресил мертвого. Оживший купец рассказал правду о своих убийцах.

Праздники 27 ноября в Украине

Сегодня отмечается День основания Национальной Академии Наук.

Национальная академия наук Украины (НАНУ) – это высшее научное учреждение Украины, объединяющее ведущих ученых страны в разных областях знаний. 27 ноября 1991 года в разгар процессов создания государства в Украине, было принято решение о создании НАНУ. Это стало важным шагом в становлении независимой украинской науки.

Основание НАНУ символизировало выход украинской науки из-под влияния бывшего СССР и начало нового этапа ее развития. Академия стала платформой для объединения лучших научных условий Украины, способствуя развитию научных исследований и инноваций.

НАНУ играет ключевую роль в развитии украинской науки, способствуя проведению фундаментальных и прикладных исследований, подготовке научных кадров и интеграции украинской науки в мировое научное пространство.

Международные праздники 27 ноября

День защиты черепах (Turtle Adoption Day)

Его цель – привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются черепахи в результате деятельности человека, и привлечь людей к их защите.

Идея отмечать этот день возникла в 2011 году благодаря статье Кристин Шоу, опубликованной на сайте Found Animals. В своей статье она подчеркнула ухудшение условий существования черепах и призвала к их сохранению. Ее слова нашли отклик в сердцах многих людей, и с тех пор 27 ноября ежегодно отмечается как День защиты черепах.

День шпилек и игл (Pins and Needles Day)

Название праздника происходит от пролетарского бродвейского мюзикла 1937 года "Pins and Needles", который был создан группой драматургов и композиторов, объединившихся в профсоюз. песни и диалоги авторы мюзикла освещали важные вопросы и призывали к социальным изменениям.

День бухляки (DrinksGiving)

Это неформальный праздник, который возник в США как своеобразная альтернатива Дню благодарения.

Точная дата появления этого праздника неизвестна, но считается, что он возник в студенческой среде как шутливый способ отметить конец осеннего семестра и начало зимних каникул. у компании друзей за вкусными напитками.

Исторические даты 27 ноября

1095 год: Папа Римский Урбан II на соборе в Клермоне провозглашает Первый крестовый поход.

1648 год: Польский король Ян II Казимир издает универсал, которым гарантировались казацкие привилегии.

1918: Основана Украинская Академия Наук, которая впоследствии стала основой для современной Национальной академии наук Украины.

1937 год: Расстрелян митрополит Василий Липковский, выдающийся церковный деятель и религиозный мыслитель.

1952 год: Во Львове отправился в свой первый рейс троллейбус.

1971 год: Советская автоматическая станция "Марс-2" достигла планеты Марс.

Именинники 27 ноября

День ангела сегодня отмечают: Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Иван, Николай, Алексей, Роман, Сергей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в мире отмечают День благодарения.

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