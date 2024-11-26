Где в Европе больше всего туристов: топ-10 городов

Европа поражает количеством интересных мест, куда можно отправиться на отдых – солнечными пляжами, горнолыжными курортами, архитектурными чудесами. И это сыграло с некоторыми городами злую шутку, ведь туристов здесь стало больше, чем местных жителей.

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Как пишет издание Express, недавнее исследование выявило города, где такое соотношение наиболее неблагоприятное. Туристы начали создавать неудобства для горожан. И первое место в списке заняло довольно неожиданное направление.

Таллин, Эстония

Столицу Эстонии не считают европейским must see, хотя посетившие Таллин отзываются о нем с восторгом. Красивый старый город некоторые туристы называют одним из лучших в Европе. Таллинн также может похвастаться уникальной культурой, где смешиваются северная и восточная европейская традиции. Как бы то ни было, по данным исследователей, сейчас на каждого жителя в Таллинне приходится 10 туристов.

Дублин, Ирландия

Дублин занимает место в первой десятке, с 11 туристами на каждого жителя. Temple Bar – одно из самых многолюдных мест города, которое ежегодно привлекает около 3,5 миллионов посетителей. А Guinness Storehouse – еще одна известная достопримечательность Дублина, где всегда можно увидеть целую толпу. Однако те, кто уже побывал там, говорят, что персонал делает все, чтобы избежать очередей и пока справляется.

Амстердам, Нидерланды

Как один из самых популярных туристических городов Европы, Амстердам принимает 12 туристов на каждого жителя. А это перегревает рынок жилья и переполняет местные кварталы. Особенно любят Амстердам поклонники походов по барам. Поэтому в городе запустили программу, в рамках которой убеждают молодых мужчин 18-35 лет отказаться от этой идеи. Кроме того, Амстердам ввел один из самых высоких в мире туристических налогов, что может отпугнуть путешественников в будущем.

Ираклион, Греция

Крит – самый большой остров в Греции и пятый по величине в Средиземном море. Хотя на нем есть несколько невероятных отдаленных пляжей, таких как Балос, столица острова, Ираклион – остается в центре внимания туристов. На одного местного здесь приходится 13 туристов. Археологические достопримечательности города являются главной приманкой, но ищущие покоя могут найти тишину в других местах острова, особенно на западе.

Флоренция, Италия

Этот романтический итальянский город принимает на каждого жителя 13 туристов. Флоренция хранит несколько бесспорных культурных сокровищ, включая знаменитую статую Давида Микеланджело, "Рождение Венеры" Боттичелли и купол Брунеллески. Она пользуется популярностью у туристов со всего мира. Однако чрезмерный туризм начал приводить к тому, что некоторые заведения в городе начали закрываться, ведь не справляются с наплывом гостей.

Рейкьявик, Исландия

Рейкьявик – еще один европейский город, пострадавший от чрезмерного туризма: на каждого жителя здесь приходится 16 туристов. Когда-то город считался неожиданным туристическим направлением. Но сейчас столица Исландии, в которой проживает около 140 тысяч человек, ежегодно принимает около двух миллионов посетителей. Здесь начинают принимать меры по борьбе с туризмом, возобновив туристический налог в январе после того, как его приостановили на время пандемии.

Родос, Греция

Второй греческий остров в списке доказывает привлекательность средиземноморского пляжного отдыха. И у туристов Родос даже популярнее Крита. Он принимает 21 туриста на каждого жителя, но сталкивается с кризисом, затрагивающим и местное население, и посетителей. Лесные пожары в 2023 году привели к крупнейшей эвакуации острова в истории Греции. А всплеск туризма перегружает инфраструктуру и влечет за собой значительное сопутствующее загрязнение.

Брюгге, Бельгия

В бельгийском городе Брюгге на каждого жителя приходится 21 турист, поэтому город кажется очень многолюдным в пиковый летний сезон и в период Рождества. Некоторые местные жители разочарованы большим количеством посетителей. А чиновники города призывают гостей приезжать в низкий сезон, чтобы увидеть Брюгге тихим и спокойным. В 2023 году Брюгге посетило более 8,3 млн человек, но город принял меры по борьбе с чрезмерным туризмом, включая запрет на строительство новых гостиниц в историческом центре и выдачу новых разрешений на строительство домов отдыха по всему городу.

Венеция, Италия

Знаменитый итальянский город принимает 21 туриста на каждого жителя, поэтому не удивительно, что он занял второе место в списке. Венеция уже ввела ограничение своим налогом на однодневные поездки и запретом на заход круизных судов в ее лагуну. Тем не менее, проблему это все еще не сняло. Она настолько серьезна, что ЮНЕСКО включило Венецию в список находящихся под угрозой исчезновения городов. Что касается местного населения, то с 1950-х годов здесь из 170 000 жителей осталось всего 50 000. Отток прежде всего затронул жителей низшего и среднего уровня доходов, молодежь и людей, снимающих жилье.

Дубровник, Хорватия

Дубровник признан самым многолюдным местом отдыха в Европе. На каждого жителя здесь приходится 36 туристов. Известный как историческая прибрежная жемчужина Хорватии, он страдает гигантским наплывом гостей. Старый город, окруженный его знаменитыми стенами, является самой оживленной частью города и становится все дороже по мере роста его популярности. Это значит, что хорватские жители были вынуждены покидать Дубровник из-за существенного удорожания жизни.

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