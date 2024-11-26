Хейли Бибер удивила новым оригинальным маникюром в стиле 'мартини'. Фото

Кто первым приходит в голову, когда речь идет о трендсеттерах в маникюре ? Конечно это модель и бьюти-предпринимательница Хейли Бибер. Она способна превратить в маникюрный тренд что угодно.

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Помогает ей в этом знаменитый мастер Зола Ганзоригт, фантазия которого кажется неисчерпаемой. Так "фермерский маникюр" с нарисованными от руки маленькими фруктами и овощами привел к тому, что поисковый запрос "ногти Хейли Бибер" вырос в популярности на 350%. И вот новая сенсация.

Теперь звезда и ее нейл-стилист придумали ногти в стиле "мартини". Ганзоригт создал этот образ к 28 дню рождения Бибер, который она праздновала 22 ноября. На серии фотографий, опубликованных в Instagram, поклонники смогли поближе рассмотреть маникюр, который был выполнен на фирменной для звезды миндалевидной форме.

Основой для дизайна стал небесно-голубой цвет. На нем были нарисованы маленькие зеленые оливки и красный перец. Причем не на всех пальцах, а только на среднем и мизинце. Ганзоригт не раскрыл точный оттенок лака, который использовал для этого дизайна.

Новый маникюр Бибер идеально соответствует тренду, который будет доминировать этой зимой – это коктейльный маникюр. Другие его варианты включают в себя маникюр эспрессо-мартини, ногти в стиле игристого сидра или любые другие вариации на тему напитков.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие ногти будут в моде уже в декабре.

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