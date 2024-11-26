Сиенна Миллер показала образ в цвете, который станет трендом 2025 года. Фото

Чтобы создать уникальный персональный стиль, эксперты советуют совмещать классические вещи с ультратрендовыми. И мало кто научился делать это лучше, чем актриса Сиенна Миллер.

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Как пишет издание Who What Wear, Миллер вместо того, чтобы позволять вещам с подиума доминировать в ее нарядах, почти незаметно вносит новые тенденции в свой гардероб. Это принесло звезде звание иконы стиля, что она и продемонстрировала своим недавним выходом в Нью-Йорке.

Доказывая, что мыслями она уже находится в сезоне весна/лето 2025, Миллер выбрала нейтральный бежевый ансамбль, который дополнила несколькими заметными цветовыми акцентами. К примеру, сумкой Prada светлого голубого цвета. Такой ледяной холодный оттенок будет популярен весной – он уже появился во многих подиумных коллекциях.

Однако голубым акцентом Миллер не ограничилась. Другим акцентом стала ее обувь. Актриса выбрала ботинки ультрамодного оттенка бургунди. Прямо сейчас этот цвет начинает заполнять витрины обувных магазинов, позволяя отойти от традиционно популярного черного и при этом соблюдать практичность темных красок. Бордовая обувь придает теплый цветовой оттенок и элегантную изюминку в образ сдержанным, но эффектным образом.

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