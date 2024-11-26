Netflix показал трейлер сериала 'Сто лет одиночества': когда премьера

Колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес открыл новую страницу в истории мировой литературы своим романом "Сто лет одиночества". Книга впервые вышла в свет в 1967 году. Сюжет построен на основе магического реализма – это художественный метод, в котором магические элементы переплетаются с реалистической картиной мира.

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"Сто лет одиночества" считают шедевром Маркеса. На примере истории семьи Буэндиа и города Макондо автор метафорически описывает историю, верования и обычаи Латинской Америки. Стало известно, что Netflix снимает по мотивам книги сериал. Трейлер уже появился в свободном доступе.

Драматический сериал с одноименным названием "Сто лет одиночества" выйдет уже 11 декабря. Предварительно зрителям показывали только короткий тизер. В трейлере можно увидеть гораздо больше кадров с участием главных героев.

"Сто лет одиночества" – это большая семейная сага, рассказывающая историю семьи Буэндиа. В своей автобиографии Маркес отмечал, что Макондо – прообраз одного из городков, где он проводил детство.

Писатель вспоминал случай, когда его тете принесли яйцо, что имело странную форму – женщина приказала бросить его в огонь, потому что яйцо принадлежит Василиску, неизвестному существу. В этом эпизоде, как и в книге, акцент делается не на биографии, а на мышлении людей, которые в обычную жизнь вплетают что-то потустороннее, удивительное.

Народные верования, выдумки, образы и мифы и стали мотивом многих произведений Маркеса – невероятные, казалось бы, вещи происходят очень обыденно.

В книге много отсылок на известные мифы или библейские события. Хосе Буэндия, чтобы основать Макондо, отправляется на поиски новой земли для своих отпрысков. Ливень не прекращается почти пять лет. Поступками героев словно руководит невидимая сила, так что судьба их предопределена.

Пока не известно, насколько события сериала будут соответствовать книге. Но зрителей точно ожидает невероятный спектр эмоций: от печали к радости, от гнева до скорби.

Интересно, что продюсерами сериала стали сыновья Габриэля Гарсиа Маркеса.

Главные роли исполнят Клаудио Катаньо, Жеронимо Барон, Марк Гонзалес, Сузана Моралес и Элла Бесерра.

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