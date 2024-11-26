Всегда выглядит дорого: пример классического образа от Меган Маркл

Жена британского принца Гарри и бывшая актриса Меган Маркл после своего замужества сразу же перешла на более скромный гардероб, как того требует королевский протокол. Однако не потеряла голливудский шик в манере одеваться.

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И это герцогиня продемонстрировала во время недавнего благотворительного ужина в Лос-Анджелесе. Как пишет издание Who What Wear, для этого мероприятия Маркл выбрала свитер, который, несмотря на свой сдержанный вид, делает весь образ изысканным и визуально более дорогим.

Маркл, которую сейчас нечасто можно увидеть на публике, появилась на ужине в свитере песочного цвета с высоким горлом и без рукавов. В тот вечер на герцогине была вещь от бренда Leset Zoe за 196 долларов, изготовленная из смеси овечьей шерсти, кашемира и вискозы. Меланжевый эффект делал простую трикотажную вещь акцентом образа герцогини.

Стилисты утверждают, что подобный предмет можно носить на голое тело, а можно сочетать, например с рубашкой – существует множество способов удачно его скомбинировать и застилизовать. На рынке доступны немало более дешевых вариантов таких свитеров, и они никогда не выходят из моды, ведь считаются базовыми.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Меган Маркл дает новую жизнь вещам, в которых уже появлялась на публике.

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