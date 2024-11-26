В iPhone 17 хотят убрать SIM-карту: как будет работать смартфон

В 2025 году должен выйти новый iPhone 17 Air, который, как уже отмечалось, может не соответствовать ожидаемому стандарту относительно толщины гаджета. Ранее появлялась информация, что разработчики столкнулись с техническими проблемами в попытке сделать смартфон еще тоньше.

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Также стало известно, что Apple планирует удалить физический слот для SIM-карты на iPhone. Детали рассказало издание MacRumors.

Предварительно в отчете, посвященном ультратонкому iPhone 17 Air, говорится, что в некоторых странах у iPhone 17 могут убрать SIM-карту. Однако в отчете не упоминаются конкретные страны.

В США все модели iPhone 14–16 не имеют места для SIM-карты, активно используя цифровую технологию eSIM.

Apple еще не выпустила ни одного iPhone без пространства для физической SIM-карты за пределами США. Но, похоже, компания стремится поощрить использовать eSIM. iPhone без SIM-карты может выйти на международный уровень, начиная с линейки iPhone 17.

В отчете отмечается, что все текущие прототипы iPhone 17 Air будут без слота для SIM-карты.

Разработчики добавляют, что пока неясно, будет ли новый гаджет продаваться в Китае, учитывая нововведения, поскольку страна не одобрила использование eSIM в смартфонах.

В 2022 году, когда Apple представила iPhone 14, компания рекламировала eSIM как более безопасные, чем физические SIM-карты, поскольку их невозможно удалить с iPhone, который был потерян или украден. Кроме того, можно одновременно иметь на телефоне более двух eSIM – это устранит потребность получать, носить и менять физические SIM-карты, например во время путешествий.

И хотя до презентации новинки еще довольно далеко, в сети появляются первые данные касаемо гаджета. Известно, что смартфон будет очень тонким (5-6 мм) – это одна из причин того, что места для физической SIM-карты может просто не хватить.

Также по предварительной информации, в iPhone 17 Air впервые появится свой модем Apple с поддержкой 5G.

Эксперты говорят, что для достижения максимальной тонкости корпуса придется отказаться от второго динамика и ограничиться одной камерой сзади.

Кстати, уже весной 2025 года Apple представит сразу пять гаджетов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что iPhone 17 Air получит корпус, изготовленный из смеси алюминия и титана. Это позволит не только снизить толщину, но и сохранить стиль и утонченность устройства.

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