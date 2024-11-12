Может быть не таким тонким: в сети появились новые данные об iPhone 17 Air

Новый iPhone 17 Air от Apple, который планируют выпустить в следующем году, может не соответствовать ожидаемому стандарту относительно толщины гаджета. Компания столкнулась с техническими проблемами, пытаясь сделать устройство еще тоньше.

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Эти трудности, в частности, связаны с новыми аккумуляторами, которые Apple планировала использовать для данного устройства. Однако из-за высоких затрат на производство Apple пришлось внести изменения в конструкцию, сообщает MacRumors.

По данным издания, Apple пока отказалась от использования батарей с более тонкой подложкой, которые могли бы помочь сделать устройство более легким и более тонким. Производство таких аккумуляторов оказалось слишком дорогим, что и послужило основным препятствием для реализации замысла. Компания рассматривает альтернативные решения, однако они могут повлиять на общий дизайн.

Ожидается, что новый аккумулятор для iPhone 17 Air будет иметь толщину около 6 мм, что автоматически увеличит толщину самого устройства. Это означает, что модель, вероятно, будет немного толще, чем тончайший iPhone 6, имевший толщину 6,9 мм. Таким образом, новая модель не сможет стать самым тонким смартфоном в истории Apple.

iPhone 17 Air: что известно

Новый утонченный дизайн

iPhone 17 Air будет иметь корпус, изготовленный из смеси алюминия и титана. Это позволит не только снизить толщину, но и сохранить изящество устройства, хотя подробные технические характеристики пока неизвестны.

Усовершенствованный дисплей

Ожидается, что новый iPhone будет оснащен 6,6-дюймовым экраном с высоким разрешением, а также функцией ProMotion с частотой обновления 120 Гц. Дополнительно дисплей будет защищен новым покрытием, которое повысит устойчивость к царапинам и придаст антибликовый эффект, что станет полезным дополнением для пользователей.

Одна задняя камера

Apple решила сосредоточиться на минимализме – iPhone 17 Air будет иметь только одну заднюю камеру. Это решение объясняется желанием компании сделать устройство еще более тонким. Задняя камера, вероятно, будет оснащена 48-мегапиксельным сенсором, а передняя – улучшенным модулем на 24 МП, что обеспечит высокое качество снимков.

Мощный чип A19

Смартфон получит чип A19 из 8 ГБ оперативной памяти, что позволит ему сохранять высокую производительность. Однако в отличие от моделей Pro, имеющих 12 ГБ оперативной памяти и чип A19 Pro, iPhone 17 Air будет позиционироваться как более компактное и доступное устройство с меньшими затратами энергии.

Собственный 5G модем

iPhone 17 Air может стать одним из первых смартфонов Apple со своим 5G модемом. Эта разработка позволит компании снизить зависимость от Qualcomm, а также обеспечить лучшую интеграцию связи, включая поддержку Wi-Fi, Bluetooth и GPS.

Высокая цена на старте

По данным источников, iPhone 17 Air может стоить дороже, чем iPhone Pro Max, с прогнозируемой стартовой ценой от 1300 долларов. Несмотря на потенциально высокую цену, устройство может стать достойной альтернативой, ввиду нового подхода к дизайну и функциям.

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