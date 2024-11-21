Apple больше не ремонтирует: две модели iPhone пополнили список устаревших

Каждый год представляя новые гаджеты, Apple также выводит определенное количество старых устройств из обслуживания. В 2024 году из этой программы изъяли две модели смартфонов iPhone

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Как пишет издание iTech.ua, к "винтажным" производитель относит те гаджеты, которые были сняты с производства 5 лет назад и больше не продаются. Apple оставляет за собой обязанность ремонтировать такие устройства, но только при наличии оригинальных запчастей.

Этой осенью в категорию "винтажных" попали:

iPhone 6s Plus;

iPhone XS Max.

Что касается iPhone 6s Plus, то речь идет только о модели с большим объемом внутренней памяти. Версию, оснащенную внутренним хранилищем на 32 ГБ, внесли в список устаревших ранее.

Кстати, "устаревшими" Apple считает те смартфоны, последняя продажа которых состоялась семь лет назад. Такие гаджеты больше не чинят вообще. Заменить может только аккумулятор. Компания берет на себя обязательство по его обновлению в течение 10 лет. Таким образом, к устаревшим в этом году отнесли также стальные и алюминиевые Apple Watch Series 2.

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