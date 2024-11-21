Одна из счастливейших стран мира платит за переезд туда: какие условия

Если и переезжать куда-то жить, так это в страну с высоким индексом счастья. Одним из самых высоких таких показателей в мире может похвастаться Швейцария, и сейчас страна предлагает выгодные условия перемещения.

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Как пишет издание Express, швейцарское правительство предлагает молодым людям, желающим переехать в страну, денежный бонус. Претендентам на переезд в возрасте до 45 лет государство выплатит 20 000 швейцарских франков (около 925 000 гривен) и еще 10 000 франков (свыше 465 000 грн) на каждого ребенка.

Однако получить вознаграждение можно будет за переезд в определенное место. Речь идет об альпийской деревне Альбинен. Чтобы воспользоваться программой, нужно будет купить здесь дом стоимостью более 200 000 франков (9,3 млн грн) и взять на себя обязательство прожить в стране 10 лет и принять ее гражданство.

Прелестью такого предложения называют то, что Альбинен расположен в самом сердце Альп. Местные жители весь год любуются живописными горами и могут наслаждаться прекрасной экологической обстановкой.

Швейцария ввела эту программу, чтобы привлечь в страну высококвалифицированных специалистов с высоким уровнем навыков и ценностью на рынке труда. Предложение поможет им лучше устроиться на новом месте. Новые жители получат лучшие перспективы относительно ожидаемой продолжительности жизни – в Швейцарии она составляет 84 года, что на 4 года больше, чем средний показатель по данным Организации экономического сотрудничества и развития.

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