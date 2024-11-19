Новая версия iPad Air может стать революционной: что известно

Корпорация Apple в этом году представила самый большой планшет в своей линейке – iPad Air, который может похвастаться 13-дюймовым дисплеем. Однако, несмотря на возросшую диагональ, он остался со старой частотой обновления экрана 60 Гц.

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Сейчас лучшим по этому показателю является iPad Pro 2024, он имеет 120 Гц. Однако, как пишет издание iTech.ua, в следующем году iPad Air может к нему в этом приблизиться.

По слухам, частота обновления экрана в iPad Air 2025 может достигнуть 90 Гц. Такие же экраны можно ожидать в новых моделях 24-дюймового iMac и Studio Display. При этом такие экраны будут основываться не на технологии OLED. Это будут панели с жидкостным движением, что сделает экран более плавным и чувствительным. Впрочем, эти слухи еще ничем не подтверждены и остаются скорее предположениями экспертов. Более того, они ожидают, что iPhone 17, который выйдет в 2025 году, может получить 120 Гц на обычных моделях. При этом iPhone Pro уже может похвастаться такими характеристиками.

Презентации новых iPad Pro ожидают в мае следующего года. В этом году именно в мае Apple показала обновленные iPad Pro. Кроме того, ходят слухи, что на весенней презентации компания представит новый iPad Air (вероятно, с чипом М3 вместо нынешнего М2), а также обновленный iPad и iPhone SE 4.

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