Критики сравнивают с 'Игрой престолов': вышел сериал 'Дюна: Пророчество'

Новый сериал "Дюна: Пророчество" уже доступен для просмотра на платформе Max. Это масштабное шоу стало приквелом к фильмам Дэнни Вильнева "Дюна" и "Дюна: Часть вторая" и открывает новые горизонты во вселенной Фрэнка Герберта.

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Действие сериала переносит зрителей за 10 000 лет до событий, описанных в фильмах, и сосредотачивается на создании сестринства Бене Гессерит. Поклонники могут ожидать новых сюжетных линий, знакомства с другими планетами и более глубокого погружения в политику и интриги Империума.

Сюжет: динамика мести и становление

В центре сериала две сестры из дома Харконнен - Валя и Тула, стремящиеся восстановить честь своего рода и создать Бене Гессерит. События происходят через 120 лет после войн машин, изменивших политическое устройство империи. Зрителей знакомят с ледяной планетой Ланкивейл, где находятся изгнанники, а также с жестокой Салусой Секундус. Интриги и заговоры между домами, политические игры и напряженность между Харконненами и Атрейдесами все это добавляет сериалу динамики.

Сравнение с фильмами

Сериал сознательно отходит от кинематографического масштаба, чтобы стать самобытной историей. Здесь больше акцента на политике, драме и антагонистах. Валя Харконнен в исполнении Эмили Уотсон становится одной из сильнейших фигур, удерживающей внимание зрителей. Ее антагонистический характер и стремление мести придают интриги. Политическая часть шоу напоминает стиль "Игры престолов" с плавным и увлекательным развитием сюжета.

Дизайн и стиль

"Дюна: Пророчество" отличается высококачественной постановкой, соответствующей духу фильмов. От сценографии до костюмов все продумано до мелочей, чтобы перенести зрителя в знакомый, но новый мир. Покрывала сестринства, официальные наряды империи и другие детали сохраняют атмосферу, созданную Вильневым, добавляя в то же время уникальный стиль. Расширение географии вселенной также делает сериал кинематографическим и масштабным.

Новый взгляд на вселенную "Дюны"

Создателям удалось сохранить дух оригинала, придав новые акценты. Сериал раскрывает не попавшие в фильмы детали истории и привлекает новую аудиторию. Глубокие политические интриги, взаимодействие между домами империи и исследования новых локаций делают шоу интригующим даже для тех, кто не знаком с книгой или предыдущими адаптациями.

Как оценивают приквел к фильму

В Variety по поводу сериала "Дюна: Пророчество" написали : "Дюна" уже давно имеет репутацию почти непроницаемой эпопеи для самых ожесточенных энтузиастов жанра. на массовое явление с вечно резонансными темами, такими как колониализм, защита окружающей среды и религиозный фанатизм "Пророчество" имеет хорошие возможности служить мостом для тех, кто заинтригован палаточными столбами, но не настолько предан, чтобы углубиться в архив Гербертов. не праздник для чувств, это может стать топливом для возобновления растущего интереса аудитории".

Кинокритики IGN считают, что "премьера "Дюны: Пророчество" является лучшей, когда она проливает свет на знание Сестринства и окружающей вселенной, но она теряет свой блеск на более детальном уровне. Обещание разгадать тайны заставит меня возвращаться, но когда шоу "Дюна "не смотрится или не звучит так удивительно, как фильмы, разгадки этих тайн должны быть действительно удовлетворительными".

В Critic Reviews опубликовали рейтинг после выхода первой серии "Дюна: Пророчество". Сериал набрал 63% положительных отзывов.

Ранее OBOZ.UA писал, что HBO показал отрывки сериалов, которые выйдут в 2024-2025 годах.

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