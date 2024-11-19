Соединила сразу два тренда: модный вариант маникюра от Анджелины Джоли

Никакие тенденции в модном мире не меняются так быстро, как тренды нейл-арта. На смену ярким цветам пришли темно-красные осенние оттенки, постепенно вытесняющие мерцающие праздничные краски, которые будут особенно актуальны в канун Рождества.

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Однако есть универсальные вневременные тренды, которые будут уместны всегда. Анджелина Джоли – именно та знаменитость, которая предпочитает классику. В сети показали новый актуальный вариант маникюра, в котором актриса объединила сразу два тренда.

Анджелина Джоли вышла на красную дорожку на 15-й ежегодной церемонии вручения наград губернаторов Академии кинематографических искусств и наук в сияющем кружевном платье до пола и привлекательных драгоценностях. Актриса появилась в сопровождении младшего сына Нокса Джоли-Питта.

Акцент образу добавил элегантный и простой маникюр, соединивший в себе две самые актуальные тенденции – миндалевидную форму и "мыльные ногти".

Миндалевидная форма ногтей является одной из самых популярных среди нейл-мастеров и их клиентов, поскольку она считается одной из самых приятных.

"Благодаря этой форме ногти изящны и сужаются к округлой вершине, что делает ваши пальцы необычайно элегантными и удлиненными", – пояснила NewBeauty известная нейл-дизайнер Джули Кандалек.

Проще говоря, независимо от того, любите ли вы длинный или короткий маникюр, в любом цвете или дизайне миндальные ногти выглядят вневременной и элегантной.

Ключевой особенностью так называемых мыльных ногтей является гладкая и визуально как влажная поверхность. Кроме того, подобно блеску для губ и стеклянных ногтей, мыльный маникюр – это сдержанная элегантность.

Мыльное покрытие всегда имеет незаурядный и прозрачный оттенок, а не молочно-белый или розовый – в общем, они напоминают натуральные ногти, но выглядят гораздо шикарнее.

Эксперты дали несколько своих рекомендаций по созданию маникюра "мыльные ногти". Морган Хейл, эксперт по ногтям и представитель бренда Gelish, рекомендует Gelish Foundation Flex. Ребекка Айза, креативный директор Zoya, советует нанести два-три слоя оттенка Zoya Naked Manicure Perfector Shade ($12) – например, розовый, чудесный или бафовый, "чтобы создать прозрачный, здоровый цвет ногтей" и завершить супер глянцевым топом Zoya Naked Manic Seal Top Coat. Также подобный тон могут создать Chanel La Base Camélia, Static Nails Creme Brulee и Londontown Perfecting Nail Veil #4.

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