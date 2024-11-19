Как в сказке: назван город в Германии с невероятной рождественской атмосферой

Исторический город Нюрнберг в Баварии после Второй мировой, прежде всего ассоциируется с международным судом над представителями нацистского режима. Немногие помнят, что когда-то город называли родиной рождественских пряников – лебкухен. Здесь проводились – до сих пор проводятся – лучшие рождественские ярмарки в Европе.

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Нюрнбергская рождественская ярмарка Christkindlesmarkt откроется 29 ноября и будет работать до 24 декабря. Издание Express рассказало, почему следует посетить Нюрнберг в праздничный период.

Путешествие лучше начать с остановки в Lebkuchen-Schmidt, чтобы отведать оригинальный Nurnberger Lebkuchen, благодаря которому Нюрнберг с давних времен получил название "столицы рождественских пряников".

Подобно региональной эксклюзивности, на которую претендует сыр Эмменталь, только лакомство, которое действительно выпекается в городе, может похвастаться почетным титулом настоящего лебкухена. Одна из самых вкусных вариаций, элизен, включает в себя фундук, грецкий орех и миндаль.

История праздничного лакомства берет свое начало со средневековья. Нюрнберг лежал на пересечении торговых путей. Во времена, когда в Европе начала распространяться торговля специями, жители Нюрнберга решили соединить в выпечке имбирь и местный мед, положив начало многовековой традиции выпечки имбирных пряников.

На протяжении веков рецепты Lebkuchen приобрели самые разные вариации, давая возможность полакомиться пряниками в шоколаде, с орехами, карамелью или с традиционными нюрнбергскими звездами с корицей. Местные монахи, по легендам, хранят уникальные старинные рецепты пряников.

Находясь в Нюрнберге, стоит посетить несколько достопримечательностей, в частности Альдштадт, историческую часть города.

На Hauptmarkt можно увидеть, где проходит Christkindlesmarkt с многочисленными торговцами, продающими еду, рождественские атрибуты и подарки.

Кайзербург Нюрнберг, императорский замок, вместе с городской стеной входит в число древнейших средневековых крепостей Европы. Замок принимал разных правителей, посещавших город, но, к сожалению, пришел в упадок после падения Священной Римской империи.

Архитектор Карл Александр фон Гейделофф возродил его, чтобы тогдашний король Людвиг I мог проживать там как суверен. Однако до 1945 года замок был почти полностью разрушен, невредимыми остались лишь значительные элементы романского стиля и поздней готики.

Церковь Св. Лоренца и Фрауэнкирхе является одним из важнейших религиозных мест города. В Нюрнберге также есть несколько музеев, включая Немецкий национальный музей, Музей игрушек и Немецкий железнодорожный музей. Нюрнберг также имеет богатую историю, связанную со Второй мировой войной и Третьим Рейхом.

Туристы могут посетить место собрания нацистской партии и Центр документации, где до сих пор сохранились остатки зданий. Музей дает представление о правлении городом во время Веймарской республики после Первой мировой войны, что привело к первым митингам Национальной социальной партии в 1927 году. С 1933 г. нацисты проводили свои ежегодные партийные митинги в Нюрнберге, сделав его центром партийной пропаганды.

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