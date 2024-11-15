Самые большие рождественские ярмарки в Европе: куда поехать в праздничный отпуск
Грядет рождественский сезон. А где еще можно почувствовать дух Рождества так хорошо, как не на праздничной ярмарке? Их устраивают во всех городах и городках Европы, но некоторые уже стали поистине легендарными.
Издание Express специально для тех, кто захочет устроить себе на праздники отпуск с заграничной поездкой, собрало десятку лучших рождественских рынков в Европе. Именно здесь, по данным экспертов, можно получить наиболее яркие впечатления.
Для создания своего рейтинга издание опиралось на несколько показателей: наличие снега в декабре, количество прилавков на ярмарке и продолжительность ярмарки в днях. А еще учло расстояние между площадкой и домом Санты в Лапландии, Финляндия.
В результате вышла десятка городов, где можно повеселиться на праздничных аттракционах, попить вкусного глинтвейна и поесть вкусные национальные блюда в атмосфере зимней сказки. Примечательно, что в список попало немало ярмарок, которые проходят не в столицах европейских стран.
Базель, Швейцария
Страсбург, Франция
Эдинбург, Шотландия
Брюссель, Бельгия
Нюрнберг, Германия
Копенгаген, Дания
Прага, Чехия
Вена, Австрия
Будапешт, Венгрия
Краков, Польша
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