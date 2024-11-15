Лили Коллинз выгуляла самые трендовые кроссовки осени: как повторить образ

Осенью и зимой мы часто переходим на образы более сдержанной цветовой гаммы. Из-за чего они выглядят мрачнее. Как сделать свою одежду более яркой и, соответственно, более дорогой визуально, продемонстрировала актриса Лили Коллинз.

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Звезда сериала "Эмили в Париже" вышла на прогулку в Лондоне, дополнив теплый ансамбль цветными кроссовками. Как утверждает издание Who What Wear, именно цветная обувь может вытянуть весь образ, сделать его не таким простым. При этом необязательно выбирать яркие цвета. Можно взять что-то базовое, но не в черно-белой гамме.

Так, Коллинз остановила свой выбор на модных кроссовках Handball Spezial от Adidas в оттенке Earth Strata. Пара изготовлена из дорогой замши. Что поддерживает еще один тренд сезона – на кроссовки именно из этого комфортного материала. При этом стилисты советуют не ограничивать свой выбор натуральным материалом. Можно выбрать и менее дорогую экозамшу – она будет выглядеть не хуже.

Что касается цвета, то Earth Strata в данном случае представляет собой оттенок цвета таупе, который тоже можно отнести к базовым. Эта серо-коричневая краска является универсальной и подходит под большое количество вещей. Коллинз соединила свои кроссовки с широкими голубыми джинсами, красочным клетчатым пальто, светло-коричневым свитером и кепкой. Получилось весьма расслабленно, но при этом стильно.

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