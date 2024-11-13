Прекрасно сочетается с джинсами: Кэти Холмс одела один из самых модных цветов 2025 года

До весны еще далеко, но главные модницы мира уже не только следят за весенними трендами, но и претворяют их в жизнь. Так актриса Кэти Холмс показала один из главных цветов грядущего сезона.

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На днях звезда вышла на прогулку по улицам Нью-Йорка, сочетая актуальные сейчас широкие темно-синие джинсы с рубашкой нежного розового цвета. Об этом пишет издание Who What Wear. Пудровый оттенок можно встретить в коллекциях весна/лето 25 таких брендов как Khaite, Prada, Loewe и Chanel, и многих других..

Для теплого осеннего дня Голмс выбрала розовую рубашку на пуговицах, которую надела поверх базовой белой футболки. Изюминки ее образу добавляли красные балетки. Они создавали акцент, но при этом не спорили с общей нежной цветовой гаммой одежды актрисы.

Стилисты советуют не стесняться повторять за Кэти и внедрять нежный оттенок в свой гардероб уже сейчас. Пудровый розовый приветствуется во всем – в рубашках, свитерах, платьях, обуви и, конечно, аксессуарах. Розовые сумки и ремни помогут сделать хмурые зимние образы более легкими и воздушными.

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