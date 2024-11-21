Как сделать образ с пиджаком не скучным: Дженнифер Лопес показала 'горячий' вариант

Когда речь идет о небанальной зимней одежде, первым, что приходит в голову становится блейзер. Эта приталенная версия пиджака является удивительно универсальным элементом одежды, что с легкостью доказала певица и актриса Дженнифер Лопес.

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Она показала своим подписчикам в Instagram образ с самым модным в этом сезоне типом блейзера – двубортной моделью. Традиционно такой крой считается более формальным, однако Джей Ло продемонстрировала, как застилизовать подобную вещь не скучно и не формально.

Звезда выбрала надеть на голое тело светло-коричневый двухбортный смокинг-блейзер в сочетании со светло-коричневой мини-юбкой из легкой полупрозрачной ткани и лакированными туфлями-лодочками. Правда, у этого наряда нашелся маленький секрет – он оказался не ансамблем из отдельных вещей, а оригинальным платьем из коллекции Alberta Ferretti Resort 2025.

Тем не менее, собрать подобное сочетание из блейзера и юбки самостоятельно довольно несложно. Все, что вам нужно сделать, это застегнуть двубортный пиджак и надеть его поверх красиво драпируемой юбки. Длину юбки выбирайте по своему вкусу. Так же самостоятельно решайте, будете ли вы носить блейзер на голое тело, или наденете под него какую-нибудь футболку или майку.

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