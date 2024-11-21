Какое число пропустили? Головоломка для самых умных

Математическая логика – навык, поддающийся не всем. Говорят, что те, кто могут мыслить таким образом, имеют IQ выше 140 пунктов. И проверить себя можно с помощью головоломки.

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OBOZ.UA публикует картинку с математической загадкой, ответ на которую за 14 секунд могут дать всего 2% человек. По крайней мере, так говорят авторы задачи. Вы готовы бросить вызов своему интеллекту? Все, что вам нужно, это правильно назвать число, которое скрывается под вопросительным знаком.

Психологи утверждают, что решение математических головоломок может помочь развить логику и навык решения проблем. А также улучшить когнитивные способности.

Однако вам придется как следует сосредоточиться на задаче. Что непросто, когда вы знаете, что у вас есть всего 14 секунд. Так что спрячьтесь в тихом месте, где ничто не отвлекает, и поставьте таймер. Попытайтесь достичь чемпионского результата.

Не успели? Ничего страшного. Поскольку это не экзамен, а игра, вы можете потратить столько времени на поиск правильного ответа, сколько вам нужно. Главное – самостоятельно найти решение задачи.

Готовы проверить себя? Воспользуйтесь подсказкой ниже. Текст на картинке раскрывает принцип, по которому размещены числа. Следовательно, чтобы найти, какое число должно быть в квадратике, расположенном на прямом отрезке, нужно сложить цифры из кружочков на концах этого отрезка и добавить к сумме 5.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку по поиску цифр на изображении.

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