Какой праздник отмечают 21 ноября: церковный календарь и события этого дня

Сегодня, 21 ноября, Православная церковь Украины отмечает Введение во храм Пресвятой Богородицы – один из самых больших праздников в году. День ангела в эту дату празднуют мужчины по имени Александр.

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На этот день также выпадает немало светских праздников и памятных дат. О них рассказывает OBOZ.UA, а также о выдающихся исторических датах и днях рождения знаменитостей.

Какие праздники отмечаются 21 ноября

День Достоинства и Свободы в Украине – этим праздником Украина чествует две революции, которые произошли уже в ХХІ веке с разницей в 9 лет и предотвратили установление в государстве диктатуры. В 2004 году в конце ноября началась Оранжевая революция, защитившая результаты выборов президента, на которых победил Виктор Ющенко. А в 2013 году в те же даты началась Революция Достоинства, отстоявшая европейский выбор Украины.

День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины – ежегодный праздник чествует храбрость и героизм воинов-десантников, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

Всемирный день телевидения – именно 21 ноября 1996 года был проведен первый Всемирный телевизионный форум. С тех пор каждый год работники отрасли во всех уголках мира отмечают профессиональный праздник.

День божоле нуво – этот французский праздник отмечается каждый год в третий четверг ноября. Он чествует молодое вино сорта божоле, успевающее приготовиться именно к этой дате. В этот день принято пробовать его и веселиться.

День мировых рекордов Гиннеса – Книга рекордов Гиннеса собирает все достижения человечества, в том числе причудливые, удивительные и даже лишенные, на первый взгляд, смысла. Любой может попасть в нее, если овладеет каким-нибудь навыком лучше других.

Исторические события 21 ноября

1620 – после трехмесячного плавания на корабле "Мейфлавер" семьи английских переселенцев-пуритан высаживаются в Северной Америке – в районе мыса Код.

1764 – указом Екатерины II отменена Гетманщина в Украине.

1783 – В небо над Парижем поднялся первый пилотируемый человеком воздушный шар братьев Жозефа-Мишеля и Жака-Этьенна Монгольфье.

1806 – Наполеон объявил "континентальную блокаду" Великобритании.

1877 – Томас Эдисон представил свой фонограф.

1906 – в Вильнюсе вышел первый номер белорусской газеты "Наша ніва".

1916 – утонул "Британник", корабль-близнец "Титаника" налетев на немецкую мину.

1918 – Во Львове установлена польская власть. Правительство ЗУНР переезжает в Тернополь, впоследствии в Станиславов (ныне Ивано-Франковск).

1919 – Заключен "Договор между союзными государствами и Польшей о Восточной Галиции", который предусматривал передачу на 25 лет Галиции в состав Польской республики с обязательным обеспечением ей автономного статуса.

1920 – Армия УНР перешла Збруч на территорию Польского государства, где была интернирована в лагерях.

1921 – Большевики расстреляли под городом Базаром 359 пленных украинских воинов, участников Второго зимнего похода (расстрелы продолжались до 23 ноября)

1941 – В СССР введен налог на холостяков.

1947 – В Нью-Йорке основана Панамериканская украинская конференция. В следующем, 1948 г. была образована Координационная Ячейка Украинских Общественных Организаций в Европе. После длительной подготовки, в ноябре 1967 г. на съезде в Нью-Йорке создан Всемирный Конгресс Свободных Украинцев (СКВУ), объединивший все краевые и межкраевые организации диаспоры.

1962 – президент США Джон Кеннеди снял блокаду Кубы.

2004 – в Украине проходил второй тур выборов Президента Украины. В 20:40 на Майдане Незалежности около 20 тысяч сторонников кандидата в Президенты Украины Виктора Ющенко начали акцию по обнародованию итогов параллельного подсчета результатов второго тура выборов. Началась Оранжевая революция.

2013 – в Украине начался Евромайдан.

Именинники 21 ноября

1694 – Вольтер, французский писатель и философ-деист.

1830 – Андрей Маркевич, украинский общественный деятель и этнограф, добился разрешения на первое полное издание произведений Т. Шевченко (Кобзарь под редакцией В. Доманицкого, 1907).

1896 – Михаил Вериковский, украинский композитор.

1898 – Рене Магритт, бельгийский художник, представитель сюрреализма.

1916 – Ярослав Геляс, украинский актер и режиссер.

1920 – Ян Френкель, композитор и скрипач.

1943 – Виктор Сидяк, советский саблист, четырехкратный олимпийский чемпион.

1952 – Сергей Якутович, украинский художник, график, книжный иллюстратор, народный художник Украины, сын выдающегося украинского графика Георгия Якутовича, муж художника-графика Ольги Якутович, отец живописца Антона Якутовича.

1965 – Бьорк, исландская певица, музыкант, композитор, автор песен, актриса. Номинантка 13 наград "Грэмми", награды "Оскар" и двух "Золотых Глобусов".

1979 – Иван Семесюк, украинский художник, художник, один из пионеров в жанре Жлоб-арт, иллюстратор, музыкант, архитектор, культуровед, антрополог, писатель, поэт, культурный деятель, автор медийных проектов.

1985 – Карли Рэй Джепсен, канадская певица.

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