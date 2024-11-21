'Руководство по убийству для хороших девушек' получит продолжение: что известно о втором сезоне

Популярный сериал Netflix "Руководство по убийству для хороших девушек" получит новый сезон, который будет основан на новой детективной истории. К роли Пип в нем вернется Эмма Майерс, а Зейн Икбал снова сыграет Равина Сингха.

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Как сообщает блог Tudum, следующая часть молодежного детективного шоу будет состоять из шести эпизодов. История начнется с того, что пара главных героев раскроет тайну пропавшей студентки Энди Белл. Первый сезон был адаптирован для экрана Поппи Коган, а второй сезон – основан на "Хорошей девочке, плохой крови", второй книге в детективной серии Холли Джексон, будет адаптированный сценарий они напишут в соавторстве.

Первый сезон "Руководства по убийству для хороших девочек" вышел на Netflix в августе 2024 года и дебютировал на первом месте в глобальном списке 10 лучших сериалов на английском языке. Съемки второго сезона должны стартовать в 2025 году. Даты выхода новых эпизодов пока нет. Премьера состоится на Netflix по всему миру, за исключением Великобритании, Ирландии, Германии, Австралии и Новой Зеландии. В Британии и Ирландии шоу выйдет на BBC Three и BBC iPlayer.

По сюжету новой части, после раскрытия предыдущего дела, мир Пип меняется, и не всегда к лучшему. Она решает исправить негативные последствия и больше не браться за расследования. Но с приближением суда над Максом Гастингсом ключевой свидетель Джейми Рейнольдс внезапно исчезает, и Пип приходится искать его. Новая загадка приведет ее к неожиданным местам, поскольку борьба за справедливость еще больше отдалит ее от образа "хорошей девочки", какой она когда-то была.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда должен выйти второй сезон молодежного сериала Netflix "Моя жизнь с Уолтерами".

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