'Моя жизнь с Уолтерами': когда выйдет второй сезон сериала

Сериал Netflix "Моя жизнь с Уолтерами", который сравнивают по атмосфере с культовыми "Девочками Гилмор", вскоре получит новый сезон. И стриминг уже рассказал первые детали о следующей части молодежного шоу.

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Как пишет блог Tudum, съемки новых эпизодов уже завершились. Работа над ними проводилась в канадском городе Калгари, провинция Альберта. Теперь второй сезон переходит в стадию постпродакшена. И Netflix запланировал выпустить его в 2025 году. Однако точной даты премьеры еще нет.

Первый сезон "Моей жизни с Уолтерами" повествует о 15-летней Джеки Ховард (Никки Родригес), которая переезжает через всю страну из оживленного Манхэттена в сельский Силвер-Фолс, штат Колорадо. Из-за гибели родителей ей приходится поселиться с опекуном – лучшей подругой ее матери по имени Кэтрин (Сара Рафферти). Та вместе со своим мужем Джорджем (Марк Блукас) воспитывает двух сыновей.

Обустраиваясь в своем новом загородном доме, Джеки полна решимости сосредоточиться на своей мечте вступить в Принстон. При этом ей приходится разбираться в своих чувствах к совершенно непохожим между собой сыновьям Кэтрин. Алекс (Эшби Джентри) надежный и начитанный, а Коул (Ноа ЛаЛонде) – загадочный и беспокойный. Оба вызывают у девушки целую бурю эмоций.

Сериал, премьера которого состоялась 7 декабря 2023, занял 1 место в глобальном рейтинге англоязычных телевизионных шоу Netflix и попал в топ-10 в 88 странах мира. Его называют одним из самых популярных современных молодежных проектов.

Одним из факторов успеха может быть участие в создании "Моей жизни с Уолтерами" Джейсона Пристли. Актер, сыгравший когда-то роль Брэндона в кутовом "Беверли-Хиллз 90210", поставил два эпизода первого сезона и стал продюсером одного. В следующем сезоне он снова вернется в режиссерское кресло и станет одним из исполнительных продюсеров.

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