Google Gemini начал запоминать интересы пользователей: какие изменения в работе с ИИ

Gemini – мультимодальная языковая модель, разработанная Google DeepMind. Gemini от других LLM (large language model) отличает уникальный дизайн, фактически мультимодальный, а не исключительно текстовый. Это позволяет обрабатывать различные типы данных.

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Большой проект стал результатом сотрудничества DeepMind и Google Brain. Издание TheVerge рассказало о последних изменениях в работе с ИИ.

Теперь Google Gemini может "запоминать" определенные вещи о вас, например ваши интересы и личные предпочтения. Разработчики говорят, что это позволит чат-боту AI адаптировать свои ответы в соответствии с вашими потребностями.

Согласно последним примечаниям к выпуску Gemini, это изменение распространяется на подписчиков, имеющих доступ к Gemini Advanced.

В Google отмечают, что во время общения с Gemini появилась возможность поделиться своими интересами, а также деталями о своей работе, хобби или стремлении. Кроме того, можно ввести соответствующую информацию о себе на странице "Сохраненная информация". К примеру, попросить предлагать только вегетарианские рецепты блюд или отметить, что вас интересуют только финансовые новости.

Gemini Advanced запомнит ваши интересы и предпочтения для получения более полезных и релевантных ответов. Всю информацию, которой вы поделились, можно легко просматривать, редактировать или удалять.

Вы также можете просматривать, редактировать или удалять данные, собранные Gemini, на странице "Сохраненная информация".

Получить доступ к Gemini Advanced можно через подписку Google One AI Premium, и она доступна только на английском языке.

OpenAI впервые запустил свою функцию памяти для подписчиков ChatGPT Plus в апреле. Так же, как и Gemini, ChatGPT может отслеживать вещи, которые вы упоминали в предыдущих беседах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученый назвал два самых больших риска ИИ для человечества.

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