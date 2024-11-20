Взломать очень легко: какой пароль самый популярный в мире

Все чаще злоумышленники получают доступ к личной информации на гаджетах, в соцсетях или на банковских карточках. Причина обычно заключается в слишком простом пароле.

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Эксперты говорят, что некоторые комбинации опытные хакеры могут сломать в считанные секунды. Специалисты провели исследование, чтобы определить самые популярные в мире пароли.

Аналитики NordPass Вместе с NordStellar просмотрели и проанализировали базу данных размером 2,5 ТБ, полученную из различных общедоступных источников. Никакие личные данные не были получены или куплены для проведения данного исследования.

Эксперты распределили данные по разным категориям, чтобы проанализировать их по странам. Основное внимание было уделено только статистической информации, поэтому личные данные пользователей Интернета не были включены в это исследование.

"Мы проанализировали пароли, похищенные вредоносным программным обеспечением или обнаруженные в результате утечки", – отмечается в исследовании.

Самые распространенные пароли в мире

Топ-10 самых распространенных паролей:

12345; 123456789; 12345678; Password; qwerty123; qwerty1; 111111; 12345; secret; 123123.

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Самые распространенные пароли в Украине

Эксперты также проанализировали данные из Украины и получили следующие результаты:

123456; 123456789; qwerty123; qwerty; 12345678; 111111; 1234567890; qwerty1; 1234567; 123123.

Кстати, согласно последним исследованиям, классический четырехзначный пароль или pin-код содержит 10 тысяч вероятных комбинаций. Какой пароль наиболее надежный и какие комбинации труднее всего разгадать хакерам – читайте в материале.

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