Когда выйдет сериал о Гарри Поттере: названы приблизительные сроки

Фанаты вселенной мальчика-волшебника Гарри Поттера замерли в ожидании. Телекомпания HBO начала публиковать все больше подробностей о предстоящем сериале по произведениям британской писательницы Джоан Роулинг.

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Так недавно во время общения с журналистами о будущих проектах генеральный директор HBO и стриминга Max Кейси Блойс рассказал изданию Collider, когда ожидается выход телешоу. По его словам, фанатам не стоит ожидать его дебюта раньше 2027 года.

Блойс объяснил это продолжительным и сложным процессом написания сценария и кастинга актеров. Оба сейчас находятся на ранних стадиях, поэтому более точных сроков назвать он не смог.

Одной из главных проблем он назвал взросление главных актеров, с которым неизбежно столкнется команда шоу. Поэтому, по словам Блойса, снимать сезоны нужно без больших перерывов между ними, чтобы минимизировать видимость таких изменений. .

"Одна из идей, о которых мы говорили, – снимать первый и второй сезоны очень близко друг к другу по времени, потому что дети, знаете ли, с 11 до 13 лет, это большой скачок в жизни детей", – пояснил глава HBO. Другим схожим периодом он назвал возраст актеров с 13 до 15 лет. Поэтому сейчас менеджменту сериала приходится думать о том, чтобы снимать его сезоны интенсивно и не ждать, пока актеры подрастут.

На вопрос, будут ли сезоны сериала по "Гарри Поттеру" выходить раз в год, или возможна какая-нибудь другая схема, Блойс ответил, что все зависит от готовности сценария. В настоящее время телекомпания оставляет дверь открытой для разных опций.

Между тем, в прессе продолжают циркулировать слухи о том, кто может сыграть ключевые взрослые роли в шоу. Так издание Variety сообщило, что лауреат "Оскара" Марк Райленс возглавляет список актеров, которых хотят видеть в роли Дамблдора. Переговоры с ним еще не начались, но студия уже обратилась к нему, чтобы оценить интерес актера к проекту и его доступность. В HBO на запрос о комментарии ответили изданию, что будут подтверждать детали только после того, будут оформлены все соответствующие соглашения.

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