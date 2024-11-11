'Дюна', 'Последние из нас', 'И просто так': HBO показал отрывки сериалов, которые выйдут в 2024-2025 гг.

Американский телеканал HBO раскрыл амбициозные планы на следующий год, представив тизеры своих самых масштабных проектов. Среди них – продолжение любимых сериалов, новые сезоны которых с нетерпением ожидают зрители, а также совершенно свежие истории, обещающие погрузить зрителей в новые увлекательные миры.

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В новом промо-ролике, опубликованном на YouTube-канале Max, компания поделилась первыми кадрами из самых ожидаемых проектов. Главное в анонсе – продолжение культовых сериалов.

Одним из самых ярких анонсов стал третий сезон сатирической антологии "Белый лотос". Действие нового сезона развернется в Таиланде, а в касту присоединились звездные актеры, среди которых Лесли Бибб, Керри Кун и Уолтон Хоггинс. Также вернется любимая зрителями Белинда в исполнении Наташи Ротуэлл.

Фанаты постапокалиптики с нетерпением ждут второго сезона "Последних из нас", который также получил свежий тизер. К касту присоединилась Кейтлин Дивер, сыграющая ключевую роль Эбби. А поклонники супергероики смогут насладиться продолжением истории "Миротворца" от Джеймса Анна, к которому присоединился Фрэнк Грилло.

Помимо продолжений популярных сериалов HBO представил ряд новых проектов. Среди них – уголовный триллер "Дастер" от Джей Джей Абрамса с Джошем Голловеем в главной роли, криминальный минисериал "Task" с Марком Руффало и Эмилией Джонс, а также долгожданный хоррор "Оно: Добро пожаловать в Дерри".

"Рыцарь семи королевств: Рыцарь-Хедж"

Отдельно стоит упомянуть о фэнтезийном сериале "Рыцарь Семи Королевств", который станет очередным приквелом "Игры престолов". Этот проект обещает погрузить зрителей в новые похождения в мире Вестероса.

"Дюна: Пророчество"

От великой вселенной Дюны, созданной известным писателем Фрэнком Гербертом, и за 10 000 лет до вознесения Пола Атридеса, "Дюна: Пророчество" рассказывает о двух сестрах Харконнен, которые борются с силами, что угрожают будущему человечества, и создают легендарную секту, создают легендарную секту как Бене Гессерит. "Дюна: Пророчество" создана по мотивам романа "Сестринство Дюны", написанного Брайаном Гербертом и Кевином Дж. Андерсоном.

В главных ролях: Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Тревис Фиммел, Джоди Мэй, Марк Стронг, Сара-Софи Буснина, Джош Хьюстон, Хлоя Лиа, Джейд Анука, Фэйлианн Каннингем, Эдвард Дэвис, Аоиф Хайндс, Крис Мэйсон Камилла Бипут, Джихе, Табу, Чаритра Чандран, Джессика Барден, Эмма Каннинг и Ерин Ха.

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