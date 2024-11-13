На iPhone обновляется Google Chrome: какие функции стали доступны

Пользователи смартфонов iPhone, предпочитающих браузер Google Chrome, вскоре заметят целый список новых функций. Раньше они были доступны для операционной системы Android, но наконец-то добрались и до "яблочных" девайсов.

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Как пишет издание Engadget, Google Lens теперь позволит добавлять текст в поиск изображений, а также появится возможность хранить файлы и изображения непосредственно на Диске и в Фото. А еще начнет работать функция Shopping Insights для просматриваемых продуктов.

Так добавление слов в визуальный поиск Google Lens позволит делать запросы более точными. Или "выполнять более сложные и конкретные поиски", как написала менеджер по продуктам Chrome Катя Мурадян в своем сообщении в блоге. После активации Lens, нажав на значок камеры в строке поиска Chrome, вы можете задавать вопросы об фотографируемом объекте. В ответ браузер выдаст соответствующие результаты. Google также заявляет, что обзоры AI также будут отображаться для некоторых результатов поиска.

Как утверждают эксперты, эта функция имеет некоторые общие черты с функцией Apple Intelligence для владельцев iPhone 16 в iOS 18.2, которая находится в стадии бета-тестирования. Visual Intelligence позволяет вам навести камеру на что-либо и получить информацию об этом предмете, включая вопросы ChatGPT об этом или поиске в Google.

Кроме того, Chrome для iPhone теперь будет иметь функцию, позволяющую сохранять файл непосредственно на Google Диске или в Google Фото. Это избавит вас от необходимости использовать внутреннюю память вашего телефона. При сохранении файлов из Chrome вы увидите новую опцию сохранения файла на диске. Аналогично, при просмотре фотографии, которую вы хотите сохранить, нажмите и удерживайте, и вы увидите новую опцию "Сохранить в Google Фото", которая будет добавлена в контекстное меню. Конечно, эта функция требует входа в аккаунт Google.

Chrome для iOS также добавляет функцию, которая выводит мини-карту при нажатии на адрес. Найдите подчеркнутую ссылку на определенные адреса. Если вы тапнете на нее, то браузер сам перенесет вас на мини-карту.

В конце концов Google добавляет Shopping Insights для пользователей из США. Компания формулирует это как способ помочь вам найти выгодные цены на товары, которые вы покупаете. Однако эксперты предупреждают, что в таком списке могут отображаться предложения, за продвижение которых компания берет плату – вряд ли такая фича могла появиться исключительно из соображений удобства пользователя. Уведомление "Хорошая сделка сейчас" будет отображаться в адресной строке Chrome при просмотре продуктов, для которых она доступна. Вы найдете такие детали, как история цен, отслеживание и варианты покупки, если вы нажмете на нее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие функции становятся доступными в операционной системе iOS 18.0.1.

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