Идеально для праздника: Адель показала модный маникюр в новом варианте

Маникюр – одна из самых динамичных бьюти-тенденций. Мода циклическая: некоторые тренды уходят в прошлое, другие возвращаются. На смену насыщенным осенним оттенкам приходят яркие рождественские вариации.

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Недавно певица Адель удивила новым маникюром. Такой дизайн, как говорят нейл-мастера, будет актуален в праздничный период.

Адель у многих ассоциируется с классическим стилем. А когда дело доходит до нейл-дизайна, певица обычно выступает поклонницей качественного французского маникюра. Чаще она выбирает традиционный стиль (белые кончики с натуральной или розовой основой), но недавно поклонники были удивлены драматической вариацией френча.

Адель на выступлении в Лас-Вегасе вышла к микрофону в классическом черном платье, но основной акцент был на длинных выразительных ногтях. Мастер маникюра Зола Ганзоригт украсила ее длинные миндалевидные кончики ногтей золотом с зеркальным покрытием.

То, что когда-то казалось стилем ранних 2000-х, снова возвращается в моду. Длинные ногти и насыщенный или даже яркий нейл-арт сейчас в тренде. Такие законодательницы моды, как Сабрина Карпентер, Дуа Липа, Кайли Джаннер и Серена Уильямс, также демонстрируют акцентные маникюры. Иногда это эксперименты по форме или длине, чаще – по цвету.

Кстати, актриса Меган Фокс показала смелую интерпретацию классического французского маникюра. Об образе звезды и трендах нейл-арта – читайте в материале.

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