Самый большой тренд сезона: Гейли Бибер засветила ультрамодный маникюр

Осень вдохновляет на тематические красные, оранжевые и коричневые оттенки не только в одежде, но и в маникюре. Недавно американская модель и телезвезда Хейли Бибер продемонстрировала новый маникюр в багровых оттенках, создав новый тренд в мире нейл-арта.

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В популярной соцсети Бибер показала процесс приготовления тостов с маслом, но внимание поклонников было приковано не к кулинарным навыкам новоиспеченной мамы, а к ее маникюру. Издание Marie Claire рассказало об актуальных трендах ногтевого покрытия.

Маникюр в насыщенных бордовых тонах, гармонировавший с джемпером, вызвал большой интерес у тех, кто следит за модой.

Тон "красный глинтвейн" был уместным выбором, учитывая популярность этой цветовой тенденции в бьюте сфере. Bottega Veneta и Gucci начали эпоху возрождения цвета марсала своими коллекциями весны-2024. Позднее оттенок был обновлен на осень такими компаниями как Tory Burch, Prada и Ferragamo.

Нейл-мастер Бибер Зола Ганзоригт часто смешивает несколько оттенков, чтобы создать индивидуальный цвет. Однако экспертам удалось отследить несколько очень близких совпадений для насыщенного оттенка. Ганзоригт часто использует лак OPI, так что возможно, она выбрала Raisin' The Bar для глубокого бордового цвета.

Актуальным будет и классический Berry Naughty от Essie.

Одна из лучших рекомендаций для осеннего маникюра – лак Chanel Le Vernis Longwear Nail Colour in Rouge Noir – уникальный темно-красный с коричневыми оттенками.

Также OBOZ.UA рассказывал, что Кендалл Дженнер засветила трендовый маникюр в необычных тонах. Яркий нейл-арт уходит в прошлое, на смену ему приходят нежные пастельные оттенки.

А актриса Меган Фокс, помимо экспериментов с волосами, проявляет творчество и в маникюре. Она показала смелую интерпретацию классического французского маникюра.

Кроме того, актриса и певица Селена Гомес и супермодель Хайди Клум продемонстрировали идеальный маникюр, чем задали новый модный тренд на нюд.

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