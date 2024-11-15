Все началось с хот-догов и милкшейков: интересные факты о легендарном McDonald's

McDonald's – это самая большая в мире сеть ресторанов скоростной пищи, которая зародилась в США и сегодня охватывает десятки стран мира. Компания стала символом американской культуры и глобализации, а ее продукты стали частью повседневного рациона миллионов людей.

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OBOZ.UA предлагает узнать историю McDonald's, которая началась с маленького ресторана в Калифорнии, где в 1954 году Рэй Крок основал свое предприятие.

Постепенно McDonald's вырос в огромную сеть из более чем 36 000 ресторанов в более чем 100 странах. Основатель создал целую систему брендовых символов – от знаменитых Happy Meals до Big Mac, отражающих дух компании.

McDonald's в Орландо – самый большой в мире

Крупнейший ресторан McDonald's в мире расположен во Флориде, недалеко от Universal Orlando Resort. Он работает круглосуточно и поражает посетителей не только размером, но и наличием аквариума и игровой зоны. Это создает особую атмосферу для посетителей и делает ресторан уникальным даже среди других заведений сети.

Хот-доги – первый хит McDonald's

Первый McDonald's, открытый в Сан-Бернардино, Калифорния, в 1940 году, был популярен благодаря своим хот-догам, а не гамбургерам. Позже меню расширилось и включило фирменные гамбургеры, картофель фри и молочные коктейли. Эффективная система приготовления и обслуживания поразила Крока и послужила основой для будущей империи фастфуда.

Биг Мак и его изобретательница

Название "Биг Мак" предложила 21-летняя секретарша Эстер Гликштайн Роуз, работая в рекламном отделе McDonald's. Сначала бургер называли "Aristocrat", но со временем он получил свое настоящее имя и стал культовым блюдом. Лишь спустя годы Эстер получила официальное признание за свою креативность.

Луковые наггетсы как предшественники куриных

Еще одной интересной страницей в истории меню стали луковые наггетсы, представленные в McDonald's в 1975 году. Однако из-за низкого спроса они быстро исчезли из меню и впоследствии были заменены курящими McNuggets, которые стали любимыми среди клиентов.

McDonald's без золотых арок в Аризоне

В Седоне, штат Аризона, единственный ресторан McDonald's в мире не имеет традиционных золотых арок. Из-за местных правил, запрещающих нарушать природный ландшафт, арки были заменены на бирюзовые, идеально вписывающиеся в пустынный ландшафт региона.

Почему Coca-Cola у McDonald's другая по вкусу?

Coca-Cola в McDonald's по-особому вкусна, ведь здесь сироп хранят в емкостях из нержавеющей стали, что помогает лучше сохранять его вкус. Также используется тщательно фильтрованная вода и особые пропорции сиропа и воды, что вместе создает характерный насыщенный вкус напитка.

Картофель фри: изменения в рецепте

Рецепт знаменитого картофеля фри в McDonald's менялся с течением времени. Сначала ее жарили на говяжьем жире, но из-за растущих требований по здоровью перешли на растительное масло. Чтобы сохранить вкус, компания добавила ароматизатор, который придает картофелю характерный привкус говядины.

Четыре формы куриных McNuggets

Куриные наггетсы McDonald's изготовляли в четырех специальных формах: "ботинок", "мяч", "кость" и "колокол". Эта стандартизация обеспечивает равномерное приготовление, а разнообразие форм придает веселый элемент, особенно для детей.

McDonald's – крупнейший дистрибьютор игрушек в мире

Благодаря популярным Happy Meals McDonald's является одним из крупнейших дистрибьюторов игрушек в мире, ежегодно продавая более 1,5 миллиарда игрушек. Каждые 60 секунд в мире покупается около 5000 таких обедов, что подчеркивает глобальную популярность этой концепции.

Как сообщал OBOZ.UA, самая большая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зафиксировала падение продаж. Для компании это стал первый отрицательный результат за четыре года.

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