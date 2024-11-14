Где провести волшебные каникулы в Европе: самый доступный вариант

Посещать рождественские ярмарки в преддверии праздника – прекрасная зимняя традиция, которая подарит яркие эмоции и атмосферу Рождества. Популярные направления обычно переполнены туристами. Придется долго стоять в очередях и продираться сквозь толпу.

Видео дня

Однако есть менее известная европейская столица, которую называют самым доступным и рождественским направлением. Можно оказаться в зимней сказке, не тратя много денег на гостиницы и дорогую еду. Эксперты рассказали, где провести волшебные зимние каникулы в Европе.

Чтобы помочь путешественникам разумно выбрать доступное направление отпуска, специалисты по туризму опубликовали новые данные.

Самым бюджетным местом в 2024 году стала столица Литвы – Вильнюс. В этом городе путешественники могут купить чашку кофе за 2 евро или бутылку местного пива – за 3, сообщает GoVilnius.

Вильнюс – это город, по-настоящему оживающий во время праздничного сезона, сочетая давние традиции с яркими световыми выставками, праздничными событиями и культовой елкой на Соборной площади.

Рождественские ярмарки начинаются с конца ноября и проходят до Дня трех королей 6 января. Столица Литвы имеет репутацию одного из самых очаровательных рождественских мест в Европе, предлагая посетителям уникальную возможность почувствовать магию сезона в городе с богатой культурой и историей.

Вильнюсская елка известна креативными темами и эффектным дизайном.

Например, в 2022 году в честь 700-летия города елку украсили грандиозным трехъярусным сооружением, украшенным более 700 свечами. Елка 2019 года была своеобразной шахматной фигурой ферзя с рядами стоящих на страже пешек.

Церемония зажигания елки, которая состоится 29 ноября на Соборной площади, является официальным началом празднования Рождества в городе.

Существует дружеское соперничество между Вильнюсом и Каунасом, двумя крупнейшими городами Литвы, каждый из которых соревнуется, чтобы продемонстрировать самую красивую и креативную елку, добавляя элемент игры в праздничный сезон.

Одним из культурных событий является Рождественская городская ярмарка, которая предлагает посетителям возможность попробовать традиционную литовскую кухню, узнать местные ремесла и приобрести праздничные подарки, в частности ювелирные изделия ручной работы, уникальные украшения и аппетитные угощения.

В городе также много других ярмарок, таких как Вильнюсская рождественская ярмарка Akropolis (29 ноября – 30 декабря), рождественская ярмарка Nordika (25 ноября – 31 декабря) и рождественская ярмарка Europa (9–15 декабря).

Кроме рынков, весь город превращается в зимнюю страну чудес, улицы освещаются тысячами огней, а предприятия, особенно в Стеклянном квартале, украшают изысканными праздничными витринами.

Посетители также могут наслаждаться волшебными впечатлениями, такими как поездка на рождественских поездах, или катание на коньках под открытым небом под сиянием праздничных огней.

В Сочельник семьи часто готовят еду, состоящую из 12 различных блюд, каждое из которых представляет месяц следующего года.

Традиционные блюда включают молоко с маком, Kūčiukai (печенье на Сочельник), Spanguolių Kisielius (горячий или холодный клюквенный напиток), вареники с грибами и многие другие.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых популярных горнолыжных курортах Европы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.