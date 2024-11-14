Apple разрабатывает новый необычный продукт: в сеть попали детали

Компания Apple, стремящаяся сократить свое отставание от конкурентов на рынке умного дома, приближается к запуску новой категории продуктов. Речь идет о умном экране, который сможет управлять бытовой техникой, проводить видеозвонки и использовать ИИ для навигации по программам.

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Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман, которого называют одним из основных источников утечек из Apple. Ссылаясь на несколько инсайдеров, он рассказал, что компания готовится анонсировать новинку в марте – после трех лет разработки.

Генеральный директор Тим Кук делает ставку на то, что продукт поможет Apple совершить прорыв в сегменте умного дома. В последние годы техногигант из Купертино ощутимо отставал здесь от Alphabet Inc. и Amazon.com Inc.

По предварительным данным, устройство будет иметь примерно 6-дюймовый экран и будет похоже на квадратный iPad. Продукт получит сенсорный интерфейс, который смотрится как смесь операционной системы Apple Watch и не так давно запущенного режима StandBy в iPhone. Но компания ожидает, что большинство людей будут использовать голос для взаимодействия с устройством, полагаясь на цифрового ассистента Siri и возможности Apple Intelligence. Аппаратное обеспечение было разработано на основе App Intents – системы, позволяющей искусственному интеллекту точно контролировать приложения и задачи. Эта система тоже должна дебютировать в ближайшие месяцы.

Новинку планируют позиционировать как способ управления домашней техникой, общения с Siri и проведения сеансов голосовой связи с помощью программы FaceTime от Apple. На ней будут установлены приложения Apple, в том числе для просмотра веб-страниц, прослушивания новостей и воспроизведения музыки. Пользователи будут иметь доступ к своим заметкам и информации из календаря, а также смогут проецировать на устройство слайд-шоу из своих фотографий.

По данным инсайдеров, цена на умный экран может достигать 1000 долларов в зависимости от его комплектации. Устройство с одним только дисплеем обойдется гораздо меньше, приближаясь к стоимости продуктов конкурентов. Echo Show 8 сейчас стоит 150 долларов, а Echo Hub – 180 долларов. Nest Hub Max продается в США за 230 долларов.

Apple разработала различные варианты крепления устройства, в том числе настенное, которое превратит его в классическую панель домашней безопасности. Будут также подставки с дополнительными динамиками, которые можно разместить на кухонной поверхности, тумбочке или столе. Это позволит использовать FaceTime при приготовлении пищи или для видеоконференций и рабочих встреч.

Экранное устройство будет работать под управлением новой операционной системы под кодовым названием Pebble. У него будут датчики, определяющие, насколько близко находится человек, это поможет лучше управлять настройками умного дома. Например, включать отопление или кондиционирование только там, где есть люди.

Новая операционная система также будет включать в себя настраиваемый домашний экран, на котором пользователи смогут запускать виджеты для проверки биржевых котировок, погоды и плана своих встреч. Или они могут настроить экран так, чтобы он освещал ключевые элементы управления домом. Также будет выпущена док-станция для быстрого запуска любимых приложений и сеть иконок программного обеспечения на домашнем экране, как на iPhone. При разработке Apple обсуждала запуск магазина приложений как части устройства, но недавно решила исключить эту функцию – по крайней мере, в начальной версии.

Безопасности будет уделено особое внимание в новом устройстве. Оно будет передавать тревожные оповещения и показывать видео с камер, включая видео с домофона. Оно также служит системой внутренней связи между комнатами в домах с несколькими дисплеями Apple.

Apple рассматривает возможность создания собственной линейки аксессуаров для умного дома, включая камеру безопасности для помещений, которая могла бы выполнять функции видеоняни. Если дисплей для "умного дома" окажется успешным, компания может сделать приоритетными планы вывода таких аксессуаров на рынок.

Продукт будет автономным устройством, то есть будет работать почти полностью самостоятельно. Но для некоторых задач, в частности для начальной настройки, ему понадобится iPhone. Он также будет работать с функцией Handoff от Apple, позволяющей пользователям запускать функцию на одном устройстве, а затем продолжать ее выполнение на своем iPhone после того, как они отойдут от него.

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