Кендалл Дженнер отказалась от блонда и показала новую трендовую стрижку. Фото

Кендалл Дженнер снова удивила своих поклонников, показав новую прическу на своей странице в Instagram. Известной модели удалось превратить свой стиль и привлечь внимание благодаря новому образу, ставшему зимним трендом.

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Недавно Дженнер, ранее экспериментировавшая с цветом волос и длиной, решила вернуться к натуральному оттенку и смело обновила прическу. Похоже, что сезон трансформаций в мире знаменитостей не теряет своей актуальности.

Новый стильный образ

На новых фото в Instagram Дженнер продемонстрировала стильный прямой боб, достигающий подбородка. Ее волосы, аккуратно заправленные за уши и с пробором посередине, подчеркивают утонченность новой прически. Кроме того, модель вернулась к своему природному темно-каштановому цвету, отказавшись от осеннего блонда. Фотосессия была проведена фотографом Мертом Аласом, она выполнена в черно-белом стиле, что придало образу загадочности и утонченности.

Новый стиль Кендалл Дженнер подчеркнут серией черно-белых снимков, на которых она позирует топлесс, демонстрируя уверенность и смелость. На снимках видно, что Дженнер сделала минимальный макияж, что придает фотографиям естественности и акцентирует внимание на ее новой прическе.

От блондинки до брюнетки

Еще в сентябре Кендалл попробовала более светлый образ, превратившись в мягкую, золотистую блондинку с длиной волос до плеч. Этот стильный эксперимент был вдохновлен образом иконы 90-х Кэролайн Бессетт-Кеннеди, о чем рассказал ее колорист Дженна Перри. По словам Перри, переход Дженнер к блонду требовал два дня работы, чтобы подобрать оттенок, который лучше всего отражал бы ее новый стиль.

Стрижка для Calvin Klein

Незадолго до зимней трансформации Кендалл также примерила драматическую стрижку пикси для кампании Calvin Klein, благодаря которой ее образ сравнили со стилем мамы Крис Дженнер. Короткая стрижка с многослойной челкой придала ей дополнительное сходство с Крис и придала образу индивидуальности.

Кендалл Дженнер повторила цвет прически Кэролайн Бессетт-Кеннеди:

Последние трансформации стали поразительным контрастом к привычным длинным темно-каштановым волосам модели, которые они часто носят с пробором посередине и легкой волной. Благодаря новому бобу Кендалл продемонстрировала свою готовность к смелым экспериментам, подчеркивая свой стиль.

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