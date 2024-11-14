О чем будет сиквел фильма 'Вонка': известны детали

Впервые персонаж Вонка появился в книге писателя Рональда Дала "Чарли и шоколадная фабрика". Первая экранизация состоялась в 1971 году, однако самым популярным стал фильм 2005 года с Джонни Деппом в главной роли.

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В прошлом году вышла музыкальная фэнтезийная лента, снятая Полом Кингом по сценарию Саймона Фарнаби и Пола Кинга, в котором роль Вонки воплотил актер Тимоти Шаламе. Стало известно, что вскоре выйдет сиквел к "Вонке". О первых деталях рассказало издание Сollider.

"Вонка" был приквелом к фильму "Чарли и шоколадная фабрика" и рассказывал историю эксцентричного шоколатье Вилли Вонки. "Вонка" – оригинальная история, никогда не рассказывавшейся ни в одной из книг, и зрители, разумеется, опасались, что будет потеряна особая фэнтезийная атмосфера. Но после выхода приквел был хорошо воспринят как аудиторией, так и критиками.

Сценарист Пол Кинг говорит, что всегда стремился рассказать больше историй Вонки даже до выхода приквела. Возможность, естественно, зависела от успеха фильма, и теперь, когда режиссер был номинирован на премию BAFTA, активно заговорили о продолжении.

В последнее время Кинг был занят разработкой фильма "Падингтон в Перу". На премьере "Паддингтона" он пообщался с Hey U Guys и поделился отчетом о ходе работы над продолжением "Вонки", рассказав, что он на полпути до написания первоначального сценария.

Сценарист подчеркнул, что фильм все еще находится на ранних стадиях разработки, но заверил, что у него полное представление о том, каким должен быть сюжет.

"У нас есть примерно половина черновика. Так что у нас есть история, которая нам нравится, и мы знаем, куда хотим ее вести дальше", – отметил Кинг.

Приквел закончился тем, что Вонка наконец-то осуществил мечту о собственным заведением. Продолжение расскажет новую историю, которой не было ни в одной из книг Рональда Дала.

В приквеле роль Вонки сыграл Тимоти Шаламе, и хотя кастинг на продолжение еще не проводился, актер, вероятно, снова предстанет перед зрителями в образе известного шоколатье.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Тимоти Шаламе устроил сюрприз на конкурсе своих двойников.

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