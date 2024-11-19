Дженнифер Лоуренс показала образ в самом модном цвете осени. Фото

Беременность – не повод отказываться от модных образов, если вам этого не хочется. Это убедительно доказывает актриса Дженнифер Лоуренс, которая сейчас носит под сердцем своего второго ребенка.

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На днях она посетила церемонию вручения кинонаграды Governors Awards в Лос-Анджелесе. И не изменила при этом своему элегантному и шикарному стилю голливудской классики. Звезда появилась на событии в ультрамодном платье в этом сезоне цвета.

Стилист звезды Джейми Мизрахи выбрал для этого выхода длинное платье Bottega Veneta глубокого цвета черного шоколада. Платье было довольно сдержанное – без декольте или разрезов, зато откровенно подчеркивало заметные изменения в фигуре Лоуренс.

Шику образу придавал золотой декор на платье в форме капель. Звезда поддержала их с помощью фактурного золотого клатча. Дополняли образ золотые украшения от бренда Ana Khouri и туфли Manolo Blahnik.

Стилисты похвалили Дженнифер Лоуренс за то, что она взяла за основу своего образа голливудский шик и хорошо с ним справилась. А также на ее примере показали, что маленькое черное платье – не единственно возможный классический вариант наряда для торжественных событий. Современная мода рекомендует вдобавок к ним попробовать еще и шоколадный оттенок – его тоже относят к базовым, но при этом он будет комплиментарным к любому типу внешности.

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