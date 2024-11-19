В Apple снова задумались о создании собственного телевизора: что известно

Американская технологическая корпорация Apple уже 5 лет производит видеоконтент на собственном стриминге Apple TV+. Однако до сих пор техногигант из Купертино не удосужился выпустить для него собственный телевизор, хотя и производит кучу разнообразных гаджетов.

Видео дня

Впрочем, как пишет издание Macrumors со ссылкой на данные журналиста Bloomberg Марка Гурмана, этот вопрос вновь возник в повестке дня корпорации. В своем информационном бюллетене Power On Гурман кратко упомянул, что Apple "оценивает" "идею создания телевизора под брендом Apple".

По данным журналиста, телевизор может войти в линейку устройств для умного дома, которую разрабатывает компания. В следующем году ожидается выход настенного хаба для умного дома. Если он окажется успешным, Apple планирует расширять свою экспансию на этом рынке, остающемся для нее не завоеванным.

Впрочем, по имеющимся данным, разработка телевизора Apple сейчас находится на очень ранней стадии. Поэтому, вероятно, до реализации проекта могут пройти годы. Тем не менее, это возрождает для Apple перспективу конкурировать в индустрии телевизоров более прямым способом. В данный момент компания продает лишь приставку Apple TV, через которую транслируется контент со стриминга компании.

Поскольку на рынке умных телевизоров уже сложилась значительная конкуренция, Apple может предложить более глубокую интеграцию своего устройства с собственной экосистемой. Также от телевизоров компании ожидают премиального дизайна.

Перед своей смертью в 2011 году Стив Джобс сказал своему биографу Уолтеру Айзексону, что он планирует заново изобрести телевизор. Он добавил, что у него был бы "самый простой пользовательский интерфейс, который вы можете себе представить". Однако в 2010 году тогдашний главный операционный директор, а теперь генеральный директор Apple Тим Кук сказал, что компания "не заинтересована в том, чтобы быть представленой ​​на рынке телевизоров". Впрочем, с тех пор многое могло измениться.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что уже известно о гаджете для умного дома от Apple.

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