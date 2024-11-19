Возвращение легендарного мультика: известна дата выхода следующего 'Ледникового периода'

Шестая часть анимационной франшизы "Ледниковый период" получила обновленную дату премьеры. При этом она вытеснила из графика Disney ни что иное, как следующую часть "Звездных войн".

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Как пишет издание THR, студия удалила запланированный фильм космосаги из своего календаря релизов на 2026 год. "Ледниковый период 6" занял его место в графике премьер и выйдет 18 декабря 2026 года.

О том, что шестая часть похождений доисторических животных находится в разработке, компания Disney объявила на прошлой неделе на конференции D23 Brazil. Известно, что Рэй Романо, Куин Латифа и Джон Легуизамо снова озвучат своих персонажей – мамонта Мэнни и его партнершу мамонтиху Элли, а также мегалоникса Сида соответственно.

Франшиза "Ледниковый период" досталась Disney в рамках покупки студии 21st Century Fox. Новый фильм станет первой премьерой этой серии с момента закрытия сделки в 2019 году.

Также на прошлой неделе студия Disney объявила, что работает над новой трилогией "Звездных войн". Написание сценария и продюсирование уже заказали Саймону Кинбергу. Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди также будет продюсировать трилогию. Из своих источников THR также узнало, что эти фильмы будут включать новых персонажей и не станут продолжением предыдущей саги о Скайуокере, которая охватывала эпизоды с 1 по 9 франшизы.

При этом персонаж Дейзи Ридли Рэй Скайуокер получит собственный фильм. Над этим спин-офом сейчас работает режиссер Шармин Обаид-Чиной. Этот проект впервые был упомянут на Star Wars Celebration в Лондоне в апреле 2023 года.

Кроме того, ранее в этом году стало известно, что 22 мая 2026 года в кинотеатрах выйдет лента "Мандалорец и Грогу" от режиссера Джона Фавро с Педро Паскалем в главной роли. Картина также является спин-офом и базируется на популярном сериале стриминга Disney+ "Мандалорец", третий сезон которого вышел в прошлом году.

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