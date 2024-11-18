Весной Apple представит сразу пять гаджетов: среди них новый iPhone

Помимо осенней презентации, во время которой Apple представляет обновленную линейку смартфонов iPhone, компания показывает некоторые новинки и весной. И уже известно, чего именно следует ожидать от техногиганта в марте следующего года.

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Как пишет издание 9to5mac, поклонников "яблочной" техники ждет как минимум пять новинок. Причем это будут как обновления любимых гаджетов, так и совершенно новые для Apple продукты.

iPhone SE 4

Возможно, самым большим анонсом следующей весной станет новый бюджетный смартфон от Apple – обновленный iPhone SE. Ожидается, что это будет самое масштабное обновление гаджета с момента его дебюта в 2016 году. Таким образом компания приведет этот сегмент в соответствие с современной линейкой iPhone.

Инсайдеры утверждают, что в новинке исчезнет кнопка "Домой", а форм-фактор смартфона станет аналогичным iPhone 14. iPhone SE 4 также станет первым телефоном от Apple, в котором будет интегрирован встроенный модем, что позволит отказаться от продукции Qualcomm. Кроме того, вслед за остальными смартфонами бренда, новинка получит универсальный разъем USB-C.

iPad 11

Самый дешевый планшет от Apple, скорее всего, получит свое первое обновление за последние 2 года следующей весной. При этом основное внимание будет уделено поддержке Apple Intelligence. Последнее обновление iPad принесло первый редизайн базового планшета с тех пор, как Apple начала выпускать бюджетные модели. Именно поэтому изменений в дизайне устройства эксперты не ожидают. Если слухи о появлении на планшетах поддержки Apple Intelligence оправдаются, то он, вероятно, будет оснащен чипом А18, способным справляться с его требованиями.

MacBook Air из M4

Хотя это будет небольшое обновление (особенно теперь, когда Apple добавила 16 ГБ оперативной памяти в существующие модели MacBook Air M2 и M3), Apple все равно применит новый чип M4 в MacBook Air следующей весной. Однако другие изменения в ноутбуках компании эксперты не прогнозируют.

M3 iPad Air

Это тоже будет небольшое обновление, но следующей весной, скорее всего, выйдет также новый iPad Air. От него ожидают появления чипа M3 и новой клавиатуры Magic Keyboard, разработанной специально для этого устройства.

Абсолютно новый продукт для умного дома

Первое устройство с дисплеем для умного дома от Apple также ожидают весной. Вероятно, он тоже сможет поддерживать Apple Intelligence. Ожидается, что это будет гаджет, который можно как крепить на стену, так и прикреплять к динамикам. У него будет примерно 6-дюймовый квадратный дисплей и он будет управлять функциями умного дома, а также будет иметь связь со смартфоном своего владельца.

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