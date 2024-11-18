Финал был не таким: концовку фильма 'Дедпул и Росомаха' пересняли

"Дедпул и Росомаха" – один из самых популярных супергеройских фильмов, основанный на комиксах, является 34-й лентой в рамках киновселенной Marvel. Фильм производства Marvel Studios, Maximum Effort и 21 Laps Entertainment вышел на экраны в 2024 году и был положительно воспринят зрителями и критиками.

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Стало известно, что конец фильма мог быть другим – последние сцены были пересняты. У сети появились детали.

Актерский состав в Дедпуле и Росомасе был действительно звездным. Главные роли исполнили Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин, Мэттью Макфедьен.

Есть информация, что окончательную и "идеальную" версию финала для "Дедпул и Росомаха" предложила актриса Блейк Лавли, жена Райана Рейнольдса.

Так кому как не Дедпулу (Райан Рейнольдс) менять историю вселенной, в которой он живет?

Первоначально в кульминационной сцене Дедпул и Росомаха уничтожали "Потрошителя времени" и сразу зрителям показывали, что герои выжили.

В кинотеатрах в итоге показали модифицированную версию, которая с подачи Лавли стала более драматичной и несколько добавила интриги. Не было такой уверенности в будущем персонажах. В финальной сцене Парадокса (Мэтью Макфедьен) оправдывался перед B-15 (Вунми Мосаку), возвышенной речью о самопожертвовании, и только впоследствии на экране появляются главные герои.

Райан Рейнольдс в комментарии Games Radar отметил, что процесс пересъемки прошел на удивление быстро.

"Пересъемки заняли всего 1,5 дня, чем мы очень гордимся. Обычно в таких фильмах это занимает недели. Но речь Мэтью получилась замечательной", – рассказал актер.

Режиссер Дедпул и Росомаха Шон Леви также добавил, что идея Лавли добавила напряжения в финале.

В общей сложности прокатные сборы "Дедпул и Росомаха" уже пересекли отметку в $1,3 млрд. Это второй по сборам в 2024 году и самый кассовый фильм с рейтингом R.

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