Самый дешевый вариант в Европе: назван город с доступной рождественской ярмаркой

Оказавшись на рождественской ярмарке, очень легко увлечься и потратить слишком много денег на угощения и развлечения. Особенно если вы отправляетесь в праздничный сезон на отдых за границу.

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Именно поэтому британский сервис Post Office Travel Money составил рейтинг европейских городов, где рождественские ярмарки позволят повеселиться достаточно бюджетно. О нем написало издание Express. В этот раз исследователи оценили 14 европейских городов, чтобы найти наилучшее соотношение цены и качества. Они сравнили стоимость двухдневной поездки, а также цены на еду и напитки.

Самым выгодным направлением стала столица Словакии Братислава. Эксперты сложили стоимость двух ночей в 3-4-звездочной гостинице на двоих гостей, а также транспорт и расходы на два ужина с вином, кофе, праздничными напитками и закусками на рождественской ярмарке. И вышло, что именно здесь отдыхать наиболее выгодно.

Вторая строчка в списке досталась литовскому Вильнюсу. При этом город оказался самым дешевым в плане еды, напитков и трансфера из аэропорта. Латвийская Рига опустилась на третье место рейтинга.

Авторы исследования в целом отметили, что города Восточной Европы предлагают лучшее соотношение цены и качества для ищущих выгодных предложений. Девять городов из лучших десяти находятся именно в этом регионе.

Сразу два польских города попали в список лучших для тех, кто ищет экономного отдыха на Рождество. Речь идет о Гданьске и Кракове. Также в рейтинге оказались столица Чехии Прага, где наиболее выгодными оказались цены в ресторанах и венгерский Будапешт. Завершает список датский Копенгаген.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о крупнейших рождественских ярмарках Европы.

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