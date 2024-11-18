Имеет по-настоящему дорогой вид: Виктория Бекхэм показала модный зимний образ с пальто

Модный бренд Виктории Бекхэм специализируется на роскошных и при этом действительно удобных и функциональных вещах. И лучшим доказательством этого является то, что сама дизайнер регулярно носит созданную ею одежду.

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Так на днях Бекхэм была замечена на прогулке по Парижу, наряженной в пальто ее собственного модного дома. Как пишет издание Who What Wear, верхняя одежда звезды выглядела одновременно роскошно и драматично и при этом хорошо защищала свою обладательницу от непогоды.

Дизайнер продемонстрировала тренд, который может мгновенно сделать любой наряд дорогим. Весь секрет в том, что она отказалась от пушистой фактуры ткани, которую так полюбили в этом сезоне инфлюэнсеры. Она предпочла традиционную шерстяную ткань для пальто. Такой материал всегда имеет более дорогой и элегантный вид. Это вечная классика, которая легко переживет любые экзотические тренды.

Вдобавок верхняя одежда, в которой появилась Бекхэм, имела такую конструктивную деталь, как воротник-трубу. В приподнятом и застегнутом виде он идеально защищает шею и лицо от холодного ветра и снега. А значит, делает пальто не только стильным и изысканным, но и очень функциональным. В этом сезоне такие воротники тоже очень популярны.

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