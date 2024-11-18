Искусственный интеллект Google Gemini стал доступен на iPhone: как работает

Google официально запустил отдельное приложение Gemini для пользователей iPhone. Теперь помощник с искусственным интеллектом доступен в App Store на 35 языках по всему миру, что является важным шагом в расширении доступа к ИИ-технологиям.

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Этот запуск позволяет Google конкурировать с другими ведущими компаниями, такими как Apple, в сфере персональных помощников. Новое приложение обещает усовершенствованный пользовательский опыт и дополнительные функции, которые могут значительно облегчить повседневные задачи.

Gemini ранее был доступен только через приложение Google или веб-браузеры, но теперь пользователи iOS получили отдельную платформу для взаимодействия с ИИ. Приложение ориентировано на интуитивность и удобство, позволяя легко выполнять как творческие задачи, так и повышать производительность. Особое внимание привлекает функция Gemini Live, обеспечивающая естественные многоязычные разговоры с чат-ботом.

Функция Gemini Live, доступная на 12 языках, позволяет проводить разговоры, похожие на человеческие, что делает ее идеальной для изучения новых тем, обсуждения идей или подготовки к собеседованиям. Кроме того, пользователи могут персонализировать голос бота, выбирая из 10 вариантов, что добавляет гибкость в использовании.

Отдельное внимание Google уделяет обучающим возможностям. Gemini адаптируется к индивидуальному стилю пользователей, предлагая интерактивные тесты, пошаговые объяснения и даже создание обучающих планов. К примеру, приложение может превращать диаграммы в тестовые задания для проверки знаний, что станет полезным для студентов и преподавателей.

Помимо обучения Gemini также поддерживает творчество благодаря функции Imagen 3. Эта технология позволяет создавать реалистичные изображения из текстовых описаний. Хотя для создания фотографий людей нужна подписка на Gemini Advanced, приложение ограничивает генерацию изображений реальных лиц во избежание злоупотреблений.

Приложение интегрируется с экосистемой Google, включая сервисы Gmail, Календарь и Карты. Благодаря расширениям пользователи могут получать релевантную информацию во время общения с ботом, что значительно упрощает рабочий процесс и экономит время.

Как сообщал OBOZ.UA, Apple представила новую iOS с элементами ИИ.

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