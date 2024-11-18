Как выбрать горшок для комнатного растения: есть много секретов

Комнатные растения – не только эстетически привлекательный, но полезный атрибут интерьера. Однако для многих это только лишние хлопоты, ведь за цветами требуется тщательный и регулярный уход. Эксперты говорят: выбрав правильную емкость и своевременно пересаживая растение, можно создать наилучшую основу для цветения.

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Среди разнообразия форм и материалов, из которых изготовлены горшки, важно выбрать ту емкость, которая будет оптимальна для конкретного вида растений. OBOZ.UA рассказывает, как подобрать самый лучший горшок для успешного выращивания комнатного растения.

Размер емкости

Первоочередное значение имеет общий объем емкости. При пересадке помните простое правило: новый горшок должен быть немного больше старого. Для маленьких растений разница может составлять буквально по сантиметру с каждой стороны. Для больших пальм и фикусов минимальная разница – на ширину ладони.

Большой горшок для многих растений будет даже хуже, чем небольшой. Корневой системе требуются не только почва и вода, но еще и циркуляция воздуха. В большом горшке слишком плотный субстрат иногда не дает корням дышать. Образуется избыток воды – растения начинают загнивать.

Оптимальная форма

Глубина и ширина емкости зависят от вида растения. К примеру, пальмы, драцены, алоэ нуждаются в глубоких горшках, ведь их корни разрастаются в глубину. А вот фиалки, маранты или разные виды бегонии предпочитают широкие емкости – их корешки довольно тонкие и расположены ближе к поверхности.

Флористы говорят, что для большинства комнатных растений подойдет горшок, у которого высота примерно равна его диаметру.

Вес горшка

В целом, для маленьких растений вес горшка не имеет значения. Для высоких пальм, фикусов или монстер нужна еще и опора, поэтому емкость должна быть тяжелой и устойчивой, чтобы растение не опрокинулось от толчка или под своим весом. В таком случае можно выбрать надежный керамический вазон или деревянную бочку.

Материал

Среди основных материалов для горшков – пластик, керамика и дерево. Керамика и глиняные горшки могут быть пористыми, что обеспечивает хороший воздухообмен, но при этом быстро убирают влагу из субстрата. Деревянные емкости активно пропускают воздух, защищают субстрат и корни от перегрева на солнце, но их придется часто заменять.

Флористы отмечают, что универсальными являются глазированные керамические вазоны и пластиковые горшки. Все емкости нужно покупать в специализированных цветочных магазинах, чтобы не приобрести посуду, выделяющую вредные вещества в воздух и почву.

Отверстия для стока воды

Обратите внимание, что горшок обязательно должен иметь отверстия для стока воды. Понадобится и поддон, куда эта вода будет стекать.

Есть даже особенные по конструкции цветочные кашпо с системой автополива. Резервуар для воды встраивается в сам горшок, что обеспечивается специальной системой, когда вода поднимается к корням растения.

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