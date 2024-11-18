Лучшие ленты о викингах: топ увлекательных фильмов и сериалов

Тема викингов интригует и профессиональных историков, и обычных людей. Поэтому их завоевание и быт нашли значительное отражение в популярной культуре, в частности в сериалах и кино.

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И пока историки спорят, насколько точным является отображение тогдашних реалий и исторических событий (спойлер – как правило, не очень точным), на экраны продолжают выходить все новые проекты о мужественных воинах с севера. OBOZ.UA рассказывает о лучших и наиболее увлекательных из них. Вы не сможете оторваться от просмотра до финальных титров.

Викинги

Ирландско-канадское шоу было создано для телеканала History, проекты которого носят в основном нишевый характер. Однако "Викинги" возымели успех у зрителей по всему миру. Приключения Рагнара Лотброка выдержали 6 сезонов и завоевали немало наград, в том числе 13 номинаций на престижную праймтаймову "Эмми" и одну победу в категории "Лучшие визуальные эффекты".

Следопыт

Фильм 2006 года рассказывает историю группы норманнов, которые переплывают Атлантический океан и высаживаются на незнакомом берегу – в Северной Америке. Речь идет даже не о Лейфе Эриксоне, опередившем Христофора Колумба на целых 5 веков, а о тех, кто был перед ним еще примерно на 100 лет. Пришельцы намерены перебить местных индейцев и занять их земли. Однако у них на пути становится могущественный воин по прозвищу Призрак, который заступается за тех, кто его вырастил. По иронии судьбы, он тоже по происхождению викинг. Когда-то его покинул отец, считая сына слабым, и мальчика усыновили индейцы, которые нашли его у разбитого корабля. И мстить за смерть названных родителей он будет безжалостно.

Кровь викингов

Фильм датского режиссера Ури Л. Шварца так и не вышел в прокат, однако снискал популярность на стримингах. Картина рассказывает о событиях Х века, когда викинги регулярно совершали грабительские набеги на Англию. Однажды в маленькую деревню в Данию прибывает незнакомец, который ничего не помнит о своем прошлом. Вскоре он оказывается в центре кровавого конфликта между двумя враждующими группировками – христианами и язычниками. Объединив усилия с молодой христианкой и воином с севера, он обнаруживает, что обладает таинственной связью с обеими сторонами. Однако в обоих его отталкивает испорченность алчностью, насилием и фанатизмом. Герою предстоит выбрать между ними двумя свой отдельный путь.

Беовульф

В экранизации древнего английского эпоса приняли участие многие звезды первой величины – Анджелина Джоли, Энтони Хопкинс, Робин Райт, Джон Малкович. Тем не менее по жанру это анимационная лента, выполненная в технике захвата движения. По сюжету выдающийся воин Беовульф приходит на помощь королю Гротгару, который просит помочь убить чудовище по прозвищу Грендель. За победу над монстром Беовульф получает огромное вознаграждение. Однако насладиться им не успевает – за его душой идет разгневанная мать Гренделя. Чтобы не потерять славу величайшего защитника, воин соглашается не вступать в бой, а заключить договор с демоницей. Однако сделки с монстрами всегда имеют двойное дно.

Викинг: Берсеркеры

Главные герои фильма – группа молодых саксов во главе с парнем по имени Уэйд, которые отчаянно пытаются оградить свою родную землю от постоянных набегов воинственных викингов. Однако они все же попадают к своим врагам в плен. И теперь им предстоит стать объектом ритуальной охоты, после которой не выживал еще никто. Уэйд решает не только стать первым победителем и освободить брата, но и отомстить за убитых родственников.

Тринадцатый воин

Придворный поэт багдадского халифа Ахмед ибн Фахдлан попадается на прелюбодеянии с супругой правителя. Как наказание его отправляют в изгнание в суровые северные края. Однажды из большой беды его спасают викинги, которые соглашаются взять чужестранцев с собой. Повод отблагодарить за это Ахмеду выпадает, когда гадалка рекомендует викингам взять его в следующий поход. Отряду из 12 норманнов и одного чужестранца, не имеющего нужного боевого опыта, придется противостоять загадочным людям-медведям и "огненному змею".

Викинги: Вальгалла

Когда телеканал History в 2018 году закрыл сериал "Викинги", возмущению фанатов не было предела. Так что в феврале 2022 года на Netflix запустили его спиноф. События происходят на 100 лет позже, чем у оригинального шоу. После смерти короля Англии Эдуарда Исповедника на вакантный трон посягают герцог Нормандии и король Норвегии, начинающие готовить вторжение. В этих обстоятельствах судьба сводит Лейфа Эриксона, Фрейдис Эриксдоттир, Гаральда III Сурового и Вильгельма I Завоевателя. На фоне их похождений зритель наблюдает, как близится к упадку легендарная историческая эпоха.

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