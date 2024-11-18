Найдите цыпленка за 5 секунд: веселая головоломка, которая по силам не каждому

Насколько остра ваша внимательность к деталям? Давайте проверим это с помощью действительно непростой головоломки.

Видео дня

Ее предложил своим подписчикам венгерский художник Дудольф, обожающий создавать изображения с множеством мелочей. На этот раз он нарисовал утиный пруд, куда забрел единственный цыпленок. Ваша задача – найти этого цыпленка среди десятков уток-пляжников. И постарайтесь справиться с этим за 5 секунд.

Говорят, что головоломки на поиски скрытой детали изображения улучшают работу мозга и даже повышают уровень интеллекта. Тесты показывают, что те, кто демонстрирует сноровку в обнаружении скрытых объектов за короткий промежуток времени, часто имеют особое внимание к деталям и острые когнитивные способности.

Итак, перед вами картинка со прудом и пляжем возле него. На белом песке собралось множество утят. Они бегают туда-сюда, забавляются в листьях и сене, купаются в воде. Но присмотритесь как следует – один из утят на самом деле является маленьким цыпленком.

Если вы сможете найти цыпленка за 5 секунд, ваши когнитивные способности находятся на высоком уровне. Если же нет, не оставляйте поиски после того, как выйдет время. Самостоятельно выполните задание, чтобы получить от него настоящую пользу.

Для тех, кому головоломка никак не дается, публикуем верный ответ на нее. Как видите, цыпленок среди утят действительно есть.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было найти спрятавшегося кота.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.